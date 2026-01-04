Mueren 8 en dos carreterazos

La Victoria – Zaragoza se vuelve a cubrir de sangre en estos percances aumentando el número de víctimas en este arranque de año

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La carretera Zaragoza se ha convertido en un tramo de alto riesgo. Solo este sábado, ocho personas perdieron la vida en accidentes ocurridos en esa vía, lo que eleva a doce el número de fallecidos en menos de 24 horas.

De acuerdo con información de las autoridades, el primer siniestro ocurrió a las 7:00 horas en el kilómetro 6.

Trabajadores de Auxilio Vial, encargados del mantenimiento de la carretera federal, fueron alertados sobre un choque frontal y se trasladaron al sitio. Allí lograron rescatar a dos sobrevivientes atrapadas en el interior de un vehículo: una mujer adulta y una menor de 14 años.

Los empleados arriesgaron su vida durante la operación, ya que la unidad comenzó a incendiarse. Poco después, elementos de la Cruz Roja trasladaron a las lesionadas a un hospital.

Lamentablemente, no pudieron hacer nada por otras tres mujeres adultas, cuyos cuerpos quedaron fuera de la camioneta en la que viajaban.

Según los reportes, las víctimas se desplazaban de sur a norte en una pickup cabina y media de modelo reciente.

En sentido contrario circulaba un tráiler de doble remolque y por causas que se investigan, el conductor del tráiler invadió el carril contrario, provocando un violento choque frontal que expulsó a tres de las ocupantes.

Las dos sobrevivientes quedaron atrapadas hasta su rescate.

Las autoridades cerraron el tramo para realizar las investigaciones y determinar responsabilidades.

TARDE FATAL

El segundo accidente se registró a las 14:00 horas en el kilómetro 32, y cobró la vida de cinco personas originarias de Nuevo León: dos adultos y tres menores. Una de las víctimas falleció al quedar seccionada por la hoja de contención. Una niña de entre 6 y 8 años sobrevivió y fue hospitalizada.

Los fallecidos viajaban en caravana de regreso a Nuevo León. Se desconoce el paradero del conductor responsable del accidente.

El siniestro colapsó la circulación, lo que llevó a muchos automovilistas a buscar vías alternas por caminos de terracería adyacentes.

Con estos hechos, suman ya quince las personas fallecidas en el retorno a sus ciudades de origen tras pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Tamaulipas.

De ellas, doce perdieron la vida en el tramo de la carretera Zaragoza, una en la vía a Matamoros y dos más en Mante.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas que regresan después de las celebraciones a mantener la calma, conducir con precaución y así evitar más accidentes fatales.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón