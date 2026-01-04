Nicolás Maduro y su esposa comparecerán mañana lunes ante un tribunal federal de NY

Nicolás Maduro y Cilia Flores serán presentados ante el juez Alvin K. Hellerstein, en la corte del Distrito Sur de NY.

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en lo que será su primera audiencia judicial en territorio estadounidense tras su captura y traslado forzoso desde Caracas.

Fuentes judiciales confirmaron que ambos serán presentados a las 12:00 horas locales (17:00 GMT) ante el juez Alvin K. Hellerstein, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales más influyentes del sistema judicial estadounidense. Desde la noche del sábado, Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

Acusaciones por narcotráfico y narcoterrorismo

La comparecencia ocurre en medio de una nueva acusación federal que amplía los cargos presentados originalmente en 2020. Según documentos judiciales, Nicolás Maduro es señalado nuevamente como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo, que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Los fiscales detallan cuatro cargos principales, entre ellos conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo y delitos con armas y artefactos destructivos. La causa mantiene como imputado al ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, y eleva a seis el número total de acusados.

Las investigaciones describen presuntas alianzas con organizaciones como las FARC, el ELN, el cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, así como el uso de pasaportes diplomáticos, aeropuertos controlados por el Estado y rutas marítimas protegidas por fuerzas oficiales.

Reacciones militares y tensión interna en Venezuela

Mientras avanza el proceso judicial en Manhattan, la crisis política y militar se profundiza en Venezuela. El Ejército venezolano condenó el domingo el “cobarde secuestro” de Maduro y acusó a las fuerzas estadounidenses de haber asesinado a integrantes de su equipo de seguridad durante la operación.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, respaldó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, asegurando que las Fuerzas Armadas se mantienen “unidas y cohesionadas” frente a lo que calificó como una agresión militar antijurídica que vulneró la soberanía nacional.

Impacto regional y temor ciudadano

En las calles venezolanas predomina un compás de espera. Ciudades como Caracas y Maracayregistraron una actividad inusualmente baja, mientras crece la incertidumbre social. “Hay miedo e incertidumbre”, relató una ciudadana, reflejando el sentir de una población golpeada por años de crisis política y económica.

A nivel internacional, la imagen de Maduro esposado y con los ojos vendados rumbo a Estados Unidos provocó reacciones encontradas y recordó episodios de intervenciones estadounidenses en América Latina, siendo considerada la más polémica desde la invasión de Panamá hace casi cuatro décadas.

Un punto de quiebre para Venezuela

Con la mayor reserva de petróleo del mundo y una economía devastada que ha empujado a uno de cada cinco venezolanos al exilio, la comparecencia judicial de Nicolás Maduro en Nueva York marca un punto de inflexión histórico para el país sudamericano y para la geopolítica regional.

Mientras el juez Alvin K. Hellerstein retoma un expediente que data de 2020, el futuro inmediato de Venezuela permanece abierto, bajo la mirada atenta de la comunidad internacional y con consecuencias que podrían redefinir el equilibrio político en América Latina.

