“No se trata de drogas sino de petróleo”: Kamala Harris condena captura de Nicolás Maduro

La exvicepresidenta de Estados Unidos dijo que la captura de Nicolás Maduro no se trata de drogas o democracia sino de "petróleo"; destacó que el pueblo estadounidense no quiere esto

ESTADOS UNIDOS.- La exvicepresidenta Kamala Harris calificó de «ilegal e imprudente», la operación militar encabeza por Donald Trump en Caracas, para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue a las 7:05 P.M., del 3 de enero, que publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un mensaje en el que condenó las acciones del presidente de Estados Unidos en Venezuela.

«Que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente. Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio», escribió.

Asimismo, aseguró que las acciones de Donald Trump en Venezuela no harán que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte o asequible.

No se trata de drogas sino de petróleo, asegura Kamala Harris

En su publicación, la exvicepresidenta dijo también que el operativo militar llamado «Solución Absoluta» y en el que se registraron diversas explosiones y apagones en Caracas, no es por las drogas ni por la democracia.

«Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse como el hombre más fuerte de la región. Si le importara alguno de los dos, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro», expuso.

No conforme con estos contundentes mensajes en contra del republicano, aseguró que «el pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan».

Detalló que Trump está poniendo en riesgo a las tropas y «gastando miles de millones, desestabilizando una región y no ofreciendo ninguna autoridad legal, ningún plan de salida y ningún beneficio en casa».

«Estados Unidos necesita un liderazgo cuyas prioridades sean reducir los costos para las familias trabajadoras, hacer cumplir el estado de derecho, fortalecer las alianzas y, lo más importante, poner al pueblo estadounidense en primer lugar», finalizó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.