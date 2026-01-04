«Prensa vendida”, el reclamo que persiste: Baldemar Mijangos reflexiona sobre 33 años de periodismo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el marco del Día del Periodista, Baldemar Mijangos Arredondo, con 33 años de trayectoria informativa en el sur de Tamaulipas, compartió las experiencias y retos que ha enfrentado al ejercer el periodismo en contextos de inconformidad social y condiciones laborales adversas.

El comunicador recordó que desde la década de los años 90 y hasta este 4 de enero ha cubierto numerosas manifestaciones, en las que el trabajo periodístico ha sido blanco de descalificaciones.

“Te pueden tocar insultos, te pueden tocar críticas, te dicen: «prensa vendida’, expresó, al rememorar episodios como la crisis económica de 1995, cuando las protestas se concentraban en la plaza de Armas y la avenida Miguel Hidalgo.

Citó al analista Carlos Ramírez, quien solía decir: “La gente está acusando al cartero que te está llevando malas noticias. El cartero únicamente cumple con llevarte esas malas noticias, no te puedes enojar con él”.

Ante el escenario actual, Mijangos Arredondo se refirió a la importancia de no perder el periodismo de investigación y expresó que tras la pandemia por Covid-19, las herramientas tecnológicas se ampliaron para fortalecer la labor informativa.

“Te tienes que relacionar con tu entorno, tienes que ser el reportero de a pie. Vas a ir al puerto, al mercado, al primer y segundo cuadro… lo importante es una vez que estás frente a la noticia: ¿qué estás haciendo para que esa información sea atractiva para tu medio?”

Señaló que uno de los principales obstáculos del ejercicio periodístico es la limitación de espacios en los medios de comunicación.

“El principal impedimento que tenemos los informadores es el espacio; no contamos con todos los espacios posibles cuando la comunidad dice: ‘queremos que informes más de esto’. Una especialización vendría a llenar esa necesidad”

Expresó que existe interés de las nuevas generaciones por integrarse a los medios, aunque con enfoques especializados.

“Sí creo que hay interés de las nuevas generaciones de participar en los medios, pero se están especializando… es quizá otra faceta, pero la misma base informativa”

Reconoció también la participación de las mujeres periodistas, quienes aseguró trabajan a la par y ganan espacios en áreas como información climática, social, económica y de género.

Finalmente, consideró indispensable que periódicos y estaciones de radio continúen su transición a plataformas digitales, respaldados por informadores con la preparación necesaria para responder a las nuevas exigencias del público.

Por Cynthia Gallardo

La Razón