Tráiler embiste a motociclista en Tampico – Valles

El afectado y su vehículo terminaron a un costado de la carretera Tampico-Valles, luego del impacto.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Fracturas múltiples y trauma en el cráneo, sufrió un motociclista que fue embestido por un tráiler, la mañana del domingo.

El accidente ocurrió en esa rúa, a la altura de Fibracel en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí.

El hecho vial se presentó cuando densa niebla cubría esa zona.

El lesionado se identificó como Rubén Darío, quien manejaba una Italika D-T150 en color rojo.

El hombre se dirigía a laborar a la empresa Praderas Huastecas cuando fue impactado en la parte posterior de su moto por el tractocamión.

El vehículo de dos ruedas fue proyectado a un costado de la carretera, sufriendo varias lesiones.

Paramédicos de Bomberos Voluntarios de Tamuín arribaron para atenderlo y posteriormente trasladarlo al IMSS de ese municipio y luego al de Ciudad Valles donde quedó internado.

Por. Benigno Solís/La Razón