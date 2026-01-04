Turnan a Jurídico a deudores del predial

Más de 30 contribuyentes fueron turnados al área jurídica del Ayuntamiento de Victoria tras ignorar múltiples notificaciones

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Más de 30 contribuyentes deudores fueron turnados al Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, luego de haber sido notificados hasta en tres ocasiones sin obtener respuesta, informó la tesorera municipal, María Guadalupe de los Reyes Acosta.

Indicó que se trata principalmente de propietarios de predios que mantienen adeudos desde hace varios años y que no se han acercado a regularizar su situación, pese a los avisos emitidos por la autoridad municipal.

Precisó que, hasta el momento, no se ha ejecutado ningún embargo, ya que la presión administrativa ha llevado a muchos contribuyentes a acudir a pagar. Destacó que con el arranque del programa fiscal 2026 se ofrece la condonación del 100 por ciento de recargos, beneficio que pueden aprovechar quienes presentan rezagos importantes.

La tesorera municipal admitió que se ha iniciado el proceso de requerimiento formal a deudores, y aunque ha habido buena respuesta en general, aún existen casos en los que no se localiza a los propietarios, principalmente en predios abandonados.

Los contribuyentes que ya fueron turnados al área jurídica seguirán su debido proceso. Para ello, se solicitó a las instancias correspondientes un análisis de la situación legal de los predios y de sus propietarios, con el fin de regularizar el pago del impuesto predial.

Subrayó que el predial es uno de los ingresos propios más importantes del municipio y que su recaudación permite mejorar servicios públicos, así como realizar obras de infraestructura, bacheo y pavimentación en la capital del estado.

Por. Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón