Blindaje contra robo hormiga cuesta hasta un millón de pesos a comercios de Tampico

Conforme crece el tamaño del negocio, también se encarecen y diversifican las medidas de seguridad, al incorporar alarmas especializadas y sensores en mercancía.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para frenar el robo hormiga, comercios establecidos de Tampico afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) realizan inversiones que van desde los 40 mil hasta el millón de pesos en sistemas de seguridad, informó el presidente del organismo, Eduardo Manzur Manzur.

Señaló que el aumento de este delito obliga a la Iniciativa Privada a destinar recursos adicionales para proteger su patrimonio.

Explicó que el gasto inicial suele concentrarse en videovigilancia y monitoreo.

“Entre equipamiento de cámaras, como unos 40 mil pesos, y tienes que pagar un monitoreo que dan mantenimiento y servicio como alrededor de 400 pesos mensuales; échale otros 5 mil al año. Claro, el equipo es pago único, lo demás es mantenimiento”

Manzur Manzur indicó que conforme crece el tamaño del negocio, también se encarecen y diversifican las medidas de seguridad, al incorporar alarmas especializadas y sensores en mercancía.

“Hay paquetes básicos: la alarma que suena está conectada a una central… hay sensores de movimiento, impacto o contacto. Las tiendas grandes tienen alarmas con codificación; ese sí cuesta un dineral porque cada imancito cuesta; cinco mil productos son cinco mil imanes… entre los 40 y el millón de pesos”

Dijo que algunos establecimientos optan por contratar elementos de seguridad privada, lo que aumenta el gasto operativo.

Manzur Manzur calculó que cada elemento tiene un costo aproximado de 600 pesos por turno de ocho horas. Existen negocios que requieren hasta tres o cuatro guardias por jornada.

Aclaró que los elementos no cuentan con facultades para detener a presuntos farderos, por lo que ante cualquier incidente se debe reportar al 911 para solicitar el apoyo de la Guardia Estatal.

Por Cynthia Gallardo

La Razón