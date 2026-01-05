Camioneta y auto chocan en el libramiento poniente

La colisión se registró el mediodía del lunes, a la altura del Centro de Distribución de conocida tienda de conveniencia.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Fuerte choque protagonizaron una camioneta y un automóvil, en un tramo del libramiento poniente de Tampico.

El percance solamente dejó daños materiales en ambas unidades.

Una Nissan en color negro y un carro compacto fueron las unidades involucradas.

En ese punto, la camioneta fue impactada en la parte trasera por el otro vehículo que terminó en sentido contrario luego del golpazo.

Al sitio llegaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales para atender a posibles lesionados pero por fortuna no fue necesaria su intervención.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente.

Por Benigno Solís

La Razón