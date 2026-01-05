Concluye COMAPA SUR etapa hidráulica en emisor pluvial de la colonia Cascajal

La infraestructura original de fierro, ya obsoleta, fue sustituida por tubería ADS, la cual ofrece mayor durabilidad y un mejor desempeño hidráulico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- COMAPA SUR concluyó la etapa hidráulica de los trabajos de rehabilitación del emisor pluvial ubicado sobre el bordo de protección de la colonia Cascajal, en el municipio de Tampico, como parte de las acciones de coordinación con el Ayuntamiento para fortalecer la infraestructura pluvial de este sector.

La obra consistió en la rehabilitación total de 30 metros lineales de tubería de 24 pulgadas de diámetro, instalada a una profundidad aproximada de 6 metros, lo que representó una intervención de alta complejidad técnica.

Esta acción permitió reforzar la capacidad de conducción del sistema, integrando los tramos previamente rehabilitados con los trabajos más recientes.

Tras concluir los trabajos técnicos, el área intervenida fue rellenada y compactada, quedando pendiente el revestimiento del tramo, previo a las labores de pavimentación y construcción de guarniciones, necesarias para la restitución total de la zona.

El correcto funcionamiento de este emisor pluvial es fundamental durante la temporada de lluvias, ya que contribuye a reducir el riesgo de inundaciones en las colonias Cascajal y Nacional, ubicadas en la zona colindante al bordo de protección.

Estos trabajos forman parte de la colaboración permanente entre COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico, con el objetivo de garantizar sistemas pluviales eficientes que brinden mayor seguridad y bienestar a las familias del municipio.

Por Mario Prieto

La Razón