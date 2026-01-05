Conductor de Camaro derriba postes y palmeras en Altamira

La Dirección de Tránsito informó que el accidente se registró a las 00:42 horas en el Bulevar Primex a la altura de la tienda Bodega Aurrera, en la llamada zona dorada comercial.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un aparatoso choque ocurrió la madrugada de este lunes en el municipio de Altamira y que dejó cuantiosos daños materiales.

Un vehículo Chevrolet Camaro, color gris, con placas de circulación XLB296D, el cual era conducido a exceso de velocidad por Alejandro «N», perdió el control y se proyectó hacia el camellón central y el área comercial.

El auto que era conducido hacia la zona centro, se impactó en primera instancia contra un poste metálico con base de concreto, propiedad del municipio de Altamira.

A causa de la velocidad inmoderada, en su paso la unidad también derribó dos macetas con palmeras decorativas y por último con la barda perimetral de la tienda Bodega Aurrera.

Elementos de tránsito acudieron al sitio para elaborar el parte de accidente correspondiente y abanderar la zona.

Tras la inspección de los daños, el vehículo fue resguardado en el mesón donde quedó a disposición de la corporación.

El departamento jurídico del ayuntamiento de Altamira, fue notificado del accidente para evaluar el monto de los daños ocasionados a la infraestructura municipal.

Por. Oscar Figueroa

La Razón