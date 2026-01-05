Confirman apertura de Cbtis en Tampico; descartan desalojo de preparatoria privada

La autoridad educativa dejó en claro que no habrá desalojos y que el proceso se mantiene en diálogo con todas las partes involucradas.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó este lunes que en el ciclo escolar 2026 abrirá un Cbtis en Tampico, en un inmueble público con capacidad para mil 200 alumnos, actualmente subutilizado y donde opera una preparatoria privada.

«Tuvimos reunión con la rectora de la Universidad «Rosario Castellanos» que es la que vamos a abrir en Tampico. Estuvimos trabajando con autoridades de Cbtis. Fue muy buena la reunión que tuvo el subsecretario, Igor Crespo, la Dra Silvia Martínez y desde luego la alcaldesa de Tampico, la licenciada, Mónica Villarreal. Recuerden que ese es inmobiliario previsto para mil 200 alumnos hay 300 alumnos nada más en el edificio es público, opera una prepa privada la Medina Cedillo»

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, explicó que el edificio es propiedad pública y actualmente solo atiende a 300 estudiantes, por lo que existe viabilidad para ampliar su uso ante la falta de preparatorias públicas en un radio de cinco kilómetros.

“Nunca hemos hablado de un desalojo; siempre hemos planteado opciones como una reubicación o incluso compartir el edificio. Todo es mediante el diálogo”

Señaló que la demanda surge principalmente de 40 jefas de familias de la colonia Morelos que dialogaron con el gobernador, Américo Villarreal y le explicaron que en esa zona hay seis secundarias y carecen de una preparatoria cercana.

Valdez García expresó que el nuevo Cbtis responderá a una petición social respaldada por padres de familia, autoridades municipales y el Gobierno del Estado.

“El Cbtis va, se va a abrir y será en Tampico. Es una petición que ha hecho la Dra Claudia Sheinbaum es un Cbtis que prestará en 5 kilómetros a la redonda no hay ninguna preparatoria pública… 2026 – 2027… inteligencia artificial, aeronáutica, robótica, humanidades y ciencias”

El funcionario estatal explicó que de acuerdo con el estudio de factibilidad, la primera generación podría recibir más de 460 alumnos, con el aval de la Dirección General de los Cbtis en Tamaulipas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón