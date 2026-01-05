Convoca Guardia Nacional a aspirantes; recibirán documentación este martes en Plaza de Armas

Quienes cumplan con los requisitos serán trasladados el miércoles 7 de enero para la aplicación del examen axiológico, como parte del proceso correspondiente.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de avanzar en el proceso de selección, en la plaza de Armas de Tampico se llevará a cabo la recepción de documentación para las personas interesadas en continuar con la siguiente etapa de evaluación, informó la organización responsable.

La cita es este martes 6 de enero a las 09:00 horas en la Plaza de Armas, donde los aspirantes deberán presentar acta de nacimiento, CURP, INE, comprobante de domicilio, certificado de estudios y cartilla o precartilla militar, en caso de contar con esta.

La dependencia dio a conocer que el traslado, alimentación y alojamiento serán cubiertos, a fin de evitar gastos a las y los participantes.

Las personas interesadas deberán acudir puntualmente y con la documentación completa.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón