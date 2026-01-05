¡En casa es celeste!

La Jaiba Brava se impuso al Cruz Azul en duelo de preparación para ambos equipo; el campeón de Expansión paró a la Máquina

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La noche fue redonda en el Estadio Tamaulipas, ante más de 20 mil aficionados, la Jaiba Brava firmó una victoria de alto valor simbólico al derrotar 2-1 al Cruz Azul en duelo amistoso, resultado que le permitió quedarse con la Copa DIF Altamira y encender la ilusión de su afición.

Desde el silbatazo inicial, el equipo dirigido por Marco Antonio “Chima” Ruiz mostró orden, personalidad y un mejor manejo del balón, aunque durante los primeros minutos careció de profundidad para traducir su dominio en el marcador.

La primera llegada de peligro fue para los locales al minuto 8, cuando Pablo Saldívar recuperó el esférico en terreno propio, se proyectó al frente y sacó un disparo que terminó en las manos del arquero cementero Andrés Gudiño.

Cruz Azul respondió al minuto 12 con una jugada clara de gol. Luka Romero quedó mano a mano frente al arco, pero Joel García achicó de manera oportuna y desvió el balón a tiro de esquina, en una de las atajadas más destacadas del primer tiempo.

La Máquina volvió a amenazar al 20’, ahora con un remate de Rodolfo Rotondi dentro del área chica, sin embargo, nuevamente apareció la figura de Joel García, quien sostuvo a la Jaiba Brava con grandes reflejos bajo los tres postes.

Antes del descanso, Luka Romero intentó sorprender con una chilena dentro del área, pero el contacto fue débil y el balón terminó en poder del guardameta jaibo, cerrando una primera mitad intensa que concluyó sin goles.

Para el arranque del segundo tiempo, el técnico Nicolás Larcamón movió sus piezas con el ingreso de Amaury Morales por Jorge Sánchez, mientras que la Jaiba Brava apostó por la continuidad y mantuvo a su once inicial.

La estrategia cementera rindió frutos de inmediato. Al minuto 46, Jeremy Márquez sacó un potente disparo de larga distancia que venció a Joel García y puso en ventaja al Cruz Azul con el 1-0, silenciando por un instante el inmueble.

La reacción local fue inmediata y nació de un error defensivo. Willer Dita retrasó de manera equivocada el balón a Gudiño, quien lo tomó con las manos y provocó una falta técnica. En el tiro libre indirecto, José Clemente conectó con potencia para decretar el 1-1.

Impulsada por su gente, la Jaiba Brava no bajó el ritmo y minutos después encontró la remontada. Tras una mano en el área luego de una jugada encabezada por Luis Razo, el árbitro marcó penal sin titubeos. Edson Torres ejecutó con seguridad para el 2-1.

Cruz Azul adelantó líneas y realizó múltiples modificaciones al minuto 65 en busca del empate. La presión aumentó aún más cuando al 85’ la Jaiba se quedó con diez hombres tras la expulsión por doble amarilla de Alberto Ríos.

Pese al asedio final, el conjunto jaibo defendió con orden y carácter hasta el silbatazo final, asegurando un triunfo que quedará marcado en la memoria de su afición, al conquistar la Copa DIF Altamira y superar a un rival de jerarquía como Cruz Azul.

Por. Manuel Hernández

Expreso-La Razón