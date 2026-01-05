En esta fecha será el primer puente de 2026

¡No guardes las maletas! Este será el primer puente del 2026, para que recuperes fuerzas después del inicio de año.

MÉXICO.- Recién inicia el año y nos reincorporamos a nuestras actividades después de las vacaciones navideñas, pero no nos puedes negar que una de tus mayores dudas es: ¿cuándo será el primer puente de 2026?

Para que no te agarre en curva y puedas salir de fin de semana, aquí te contamos.

En México, los puentes o fines de semana largos, se refieren a aquellos días de descanso obligatorio que coinciden con el fin de semana, principalmente lunes, dando un día extra para estar con la familia o salir de la ciudad

Estos se rigen por la Ley Federal del Trabajo, que define los días de descanso obligatorio, basándose en fechas históricas con un valor cívico. El objetivo principal es que las personas celebren estas fechas de forma libre, sin perder su salario.

En nuestro país existen dos tipos de días festivo: los que se recorren a lunes y los que se mantienen fijos, como el 1 mayo o el 16 de septiembre. Pero, ¿por qué unos se recorren y otros no

¿Por qué los días de descanso obligatorio se recorren a lunes?

Te has preguntado, ¿por qué el 1 de mayo no se recorre a lunes, pero el 20 de noviembre sí? Esto tiene mucho que ver con el valor histórico, cívico y simbólico de las fechas. La razón por la que algunos días de descanso obligatorio se recorren, es por cuestiones prácticas.

Esta decisión quedó asentada en la Ley Federal del Trabajo en 2006, con el objetivo de ordenar los descansos, reducir el ausentismo y fomentar el turismo.

La razón detrás es que, antes de esto, no era raro que algunos trabajadores hicieran puentes improvisados.

De igual modo, al cortar la semana, por ejemplo, si un día festivo caía en miércoles, podía repercutir en la productividad de los empleados.

Asimismo, al recorrer los días a lunes, se fomenta el turismo interno, pues es más sencillo salir de fin de semana a alguna playa o Pueblo Mágico, que solo hacer un viaje de ida y regreso. De esta forma se contribuye a la economía nacional.

Sin embargo, esto no aplica para todos los días festivos, pues tanto el 1 de enero como el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1 de octubre de cada seis años, se descansa el día exacto, sin recorrerlo a lunes.

El porqué viene de su valor histórico, social y simbólico. Por ejemplo, el 1 de mayo tiene un origen obrero y es una fecha de reivindicación laboral, por lo que mantenerlo fijo refuerza su significado histórico.

Además, muchas personas aprovechan para salir a marchar a favor de sus derechos sin ver afectado su salario. La buena noticia es que el primer día de descanso obligatorio del año, sí hace puente

2 de febrero: primer fin de semana largo de 2026

El primer puente o fin de semana largo del 2026 será el 2 de febrero, pues, de acuerdo al artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, el primer lunes de febrero es de descanso obligatorio en conmemoración al 5 de febrero.

¿Qué se celebra el 5 de febrero? Este día es considerado el Día de la Constitución, pues se conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, firmada en Querétaro tras el proceso revolucionario.

Esta Constitución sentó las bases del Estado mexicano moderno, al incorporar el derecho a la educación, derechos laborales y la propiedad de la nación sobre tierras y recursos.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio para 2026?

1 de enero

2 de febrero (primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero -Día de la Constitución-)

16 de marzo (tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo -Natalicio de Benito Juárez-)

1 de mayo (Día del Trabajo)

16 de septiembre (Día de la Independencia de México)

16 de noviembre (tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre -Día de la Revolución Mexicana)

25 de diciembre

Como ves, falta menos de un mes para el primer puente del 2026, así que, además de organizar los tamales, no guardes la maleta y ve preparando la primera escapada del año.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR