Encuentran el coche que arrastró a motociclista en CDMX, conductora habría huido a EdoMex

Roberto Hernández murió este fin de semana tras ser arrastrado por al menos un kilómetro presuntamente por una conductora y este lunes se dio con el auto implicado en el caso; las autoridades ya trabajan para dar con el paradero de la conductora.

CIUDAD DE MÉXICO.- El fin de semana se viralizó un video que muestra cómo un auto de color azul arrolló a un motociclista, quien murió tras ser arrastrado por al menos un kilómetro sobre Periférico y el Ejército 6 Sur, hasta que finalmente su cuerpo fue abandonado ya sin vida sobre la calle Franciso Múgica en la colonia Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa.

Luego de causar indignación y las exigencias de justicia para la víctima, este lunes se encontró el auto implicado en el caso.

La mañana de este 5 de enero autoridades de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, hallaron el auto azul con el que una conductora presuntamente arrolló a Roberto Hernández, un repartidor que perdió la vida el pasado fin de semana.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad vehicular estaba abandonada y sin placas para dificultar su identificación.

El auto de color azul fue encontrado en la calle Lago de Caima, en Ciudad Lago, en Neza .

De acuerdo con otros reportes extraoficiales, el coche también contaba con un fuerte golpe en la fascia delantera, así como daños en el mofle.

Hasta ahora se desconoce si están relacionados al incidente de este fin de semana, pero se sospecha que serían pruebas para el percance de tránsito que dejó sin vida a un hombre de 52 años.

Al lugar donde fue abandonado el vehículo acudieron agentes de la policía local, quienes custodiaron la unidad, que servirá como prueba de los hechos que fueron grabados por testigos y difundidos en redes sociales.

Un vecino de la zona dijo a Azteca Noticias que la unidad es ajena a la zona, pues es común que en la colonia abandonen autos, aunque no sabían en qué delito estaba involucrado.

“Nos dimos cuenta ya en la mañana, cuando estaba ahí las patrullas, fue cuando nos dimos cuenta que habían encontrado un carro. Como ha habido varios casos de carros que vienen a dejar abandonados, por eso salimos”, dijo José, vecino de la zona.

Tras el hallazgo, los agentes dieron aviso a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, para que en las próximas horas lleguen miembros del Ministerio Público, así como de peritos que trasladen el auto al centro de justicia para que se realicen las diligencias correspondientes, así como su posible traslado y colaboración con las autoridades de la CDMX, donde ocurrió el atropello.

¿Quién era Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida en Iztapalapa?

Roberto Hernandez era un repartidor de 52 años que perdió la vida en la alcaldía Iztapalapa, en CDMX, luego de ser atropellado y arrastrado por al menos un kilómetro sobre Periférico.

Estos son los pocos detalles que se tienen sobre la identidad de la víctima, pero en redes sociales ya se exige justicia.

¿Qué se sabe de la presunta responsable?

Hasta ahora las autoridades de la CDMX y del Edomex no han dado información sobre la presunta responsable del atropello y muerte del motociclista; sin embargo, el periodista Carlos Jiménez la identificó como Gaby “N” de 43 años, quien presuntamente manejaba el auto de color azul al momento del arrollo del repartidor.

Cabe destacar que luego de hacerse virales las imágenes del terrible incidente vial, la Secretaría de SEguriodad Ciudadana (SSC) de la CDMX emitió un comunicado en el que precisó que tras el reporte de una persona atropellada, policías hicieron un llamado a los paramédicos, quienes a su vez aseguraron que el motociclista ya no contaba con signos vitales y que el presunto responsable se había dado a la fuga.

Asimismo, los vecinos del lugar refirieron a los uniformados que en el #Eje6 #Sur y el #AnilloPeriférico, el conductor de un vehículo color azul atropelló al motociclista, lo arrastró hasta dejarlo en el sitio y posteriormente se dio a la fuga. Por ello, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar al posible responsable.

