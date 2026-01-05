Estas son las frases con las que Nicolás Maduro se defendió en su juicio en Estados Unidos

El derrocado presidente aseguró que sigue siendo el gobernador de Venezuela, que es un hombre decente y se declaró no culpable de los cargos que se le acusa.



6:45 pm

ESTADOS UNDOS.- Llegó el día. Este lunes 5 de enero Nicolás Maduro enfrentó su primer juicio en un tribunal de la ciudad de Nueva York a poco más de 48 horas de haber sido sacado de Venezuela en la llamada Operación Resolución Absoluta la cual fue planeada con meses de anticipación para derrocar al sucesor de Hugo Chávez en el poder. Ante el juez federal de distrito Alvin Kenneth Hellerstein, Maduro, de 63 años se defendió y se declaró «no culpable» de los delitos que lo acusa el gobierno de Donald Trump entre los que se encuentra el de narcoterrorismo. Asimismo su esposa Cilia Flores, de 69 años y quien también fue detenida en el operativo militar que suma más de 80 muertos en suelo venezolano, también se declaró inocente: «No culpable, soy totalmente inocente (…) soy la primera dama de Venezuela», dijo Las frases en el jucio de Nicolás Maduro El presidente derrocado de venezuela lanzó las siguientes frases: No soy culpable

Soy un hombre decente

Sigo siendo el presidente de mi país

No conocía esos derechos Por su parte, su esposa Cilia Flores mencionó durante el jucio: No culpable, soy totalmente inocente Soy la Primera Dama de Venezuela CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO