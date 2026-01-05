Estos son los canales y apps en dónde ver los partidos del Clausura 2026 de la Liga MX …y cuánto cuesta

Para darle puntual seguimiento a todos los compromisos del campeonato mexicano premundialista, acá te decimos qué canales y plataformas deberás contratar.

Se terminó el ayuno futbolero de fin e inicio de año. Desde este fin de semana, la Liga MX vuelve a la actividad con el torneo Clausura 2026, en el que Toluca buscará defender su bicampeonato mientras el resto de los equipos afina detalles, presenta refuerzos y renueva la ilusión de su afición. Los seguidores del futbol mexicano, como cada semestre, preparan playeras, rituales… y también el presupuesto.

En los últimos años, el futbol mexicano ha vivido una transformación profunda en materia de transmisiones. Atrás quedaron los tiempos en los que bastaba sintonizar Televisa o TV Azteca para ver los partidos.

Primero llegaron los contratos exclusivos por televisión de paga y, más recientemente, la irrupción del streaming, que fragmentó aún más los derechos de transmisión.

En algún momento los Tecos de la Autónoma de Guadalajara firmaron un contrato con MVS, que transmitía sus juegos como local en el Estadio 3 de marzo, normalmente las tardes-noche de los viernes. Eso fue antes.

Hoy, para seguir todos los partidos de la Liga MX, los aficionados necesitan múltiples suscripciones. Plataformas como Amazon Prime Video, ViX+, Fox Sports, Tubi, Disney+ (ESPN), Claro Sports y Caliente TV, además de la televisión abierta y de paga, forman parte del nuevo ecosistema.

De acuerdo con cálculos actuales, ver todos los encuentros del torneo puede costar hasta 917 pesos mensuales.

Esta situación no es nueva. En 2022, el portero Guillermo Ochoa criticó públicamente la fragmentación de las transmisiones, señalando que muchos aficionados ya no saben dónde ver a sus equipos.

Un torneo especial rumbo al Mundial 2026

El Clausura 2026 arrancará este viernes 9 de enero, y la final se disputará con partidos de ida y vuelta los días 21 y 24 de mayo. Como parte de la preparación para el Mundial 2026, que inicia el 11 de junio, la asamblea de dueños de la Liga MX decidió eliminar el play-in para este semestre.

Los 18 equipos tendrán transmisiones exclusivas o mixtas. Chivas, por ejemplo, se verá únicamente por Amazon Prime Video, mientras Tigres combinará con TV Azteca y Fox One. El balón vuelve a rodar, pero seguirlo completo nunca había sido tan complejo ni tan caro

Para el Clausura 2026 los derechos de transmisión se distribuyen de la siguiente manera:

Televisa, Vix+ y TUDN: América, Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Santos, Atlas, Toluca y Necaxa

TV Azteca: Tigres, Puebla, FC Juárez, Mazatlán, Necaxa y Toluca.

FOX One: Pachuca, León, Tijuana, Querétaro, Tigres, Juárez, Puebla, Mazatlán y Toluca.

Disney + (ESPN): Atlético de San Luis

Amazon Prime Video: Chivas

Claro Sports: Necaxa

Caliente TV: Xolos

¿Cuánto costará al mes ver la Liga MX?

En plena cuesta de enero, habrá que desembolsar una cifra cercana a los mil pesos mensuales para ver in toto el futbol mexicano. Hay plataformas que ofrecen paquetes, como por ejemplo Vix Premium, que invluye Disney+ por 199 pesos al mes.

Asimismo, cada compañía promueve cargos anuales, lo que reduce un poco el pago global.

Servicios para ver la Liga MX:

ViX+: 149 pesos

FOX One: 175 pesos

Disney+: 319 pesos

Amazon Prime Video: 99 pesos

Caliente TV: 175 pesos

Total: 917 pesos

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.