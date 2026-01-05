Falso repartidor asalta a empleado municipal y huye con 600 mil pesos en pleno bulevar

Según información recabada, la víctima es presuntamente un empleado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y al momento del asalto llevaba el dinero para depositarlo.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un motociclista que simulaba ser repartidor asaltó con un arma a un empleado municipal y le sustrajo 600 mil pesos en efectivo.

El atraco ocurrió el lunes 5 de enero, a las 14:50 horas, a las afueras de una sucursal bancaria de Banamex ubicada en el bulevar Adolfo López Mateos.

El delincuente, quien circulaba en una motocicleta, vestía una chamarra gris, un casco verde y portaba una mochila que simulaba ser de la plataforma DiDi con el que aparentaba ser repartidor.

El informe policial señala que el asaltante portaba un arma, con la cual amenazó al trabajador para despojarlo del dinero.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal, quienes realizaron un operativo de vigilancia en varias cuadras a la redonda sin lograr localizar al responsable.

También acudieron oficiales de la Unidad General de Investigación, quienes entrevistaron a la víctima y la exhortaron a presentar la denuncia correspondiente.

Vecinos y testigos que se enteraron del hecho señalaron que empleados de esta dependencia municipal son considerados un blanco frecuente para los delincuentes, ya que en múltiples ocasiones son vistos llegar, ya sea en vehículos particulares o a pie, a realizar depósitos en los bancos de la zona.

Por Alfredo Peña

Expreso