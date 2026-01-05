IMÁGENES FUERTES: Captan explosión de motocicleta que transportaba pirotecnia en EdoMex

A través de redes sociales se han compartido imágenes del momento exacto en que salió volando el motociclista a causa de la fuerte explosión ocurrida en el Estado de México.

JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.- Este lunes 5 de enero se dio a conocer un video grabado en cámaras de videovigilancia que captaron el momento exacto de una explosión por pirotecnia.

Todo ocurrió cuando el material era transportado en una motocicleta que quedó destruida en su totalidad, mientras que el conductor resultó con graves quemaduras en las piernas.

En las imágenes que han sido compartidas en la red social X, antes Twitter, se observa el instante exacto en que el motociclista sale volando por el aire mientras una nube de pólvora lo cubre.

Los hechos se registraron la tarde del domingo 4 de enero, frente al panteón de la localidad de San Lorenzo Octeyuco, en el municipio de Jilotepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, originario de la comunidad de Buenavista, circulaba con el cargamento cuando ocurrió la explosión.

En el video se observa el estallido seguido de una densa nube blanca que cubrió por completo la vialidad, generando alarma entre vecinos de la zona, quienes tras escuchar el fuerte estruendo solicitaron el apoyo inmediato de cuerpos de emergencia

Personal de emergencia atendió la emergencia y paramédicos detallaron que el joven motociclista resultó con lesiones de gravedad en ambas piernas, por lo que fue trasladado a un nosocomio donde recibe atención médica.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.

El video ha sido compartido en varias redes sociales, principalmente en X, donde ya se ha vuelto viral, debido a las imágenes que son impresionantes.

Explota a plena luz del día una motocicleta que transportaba pirotecnia en Jilotepec, Edomex. pic.twitter.com/YTJPHD6zfc — Alfredo González (@alfredolez) January 5, 2026

