Juancho casi llega al bulevar perimetral

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Poco faltó para que un cocodrilo de gran tamaño, llegara al bulevar perimetral, en el municipio de Tampico, la tarde del lunes.

El animal llegó a la orilla de la Laguna del Carpintero y poco a poco fue avanzando hasta llegar a la banqueta.

Personas que vieron al juancho en el cruce de esa vialidad con la calle Zaragoza de la colonia fraccionamiento Laguna del Carpintero, lo reportaron al número de emergencias que notificó rápidamente a los «tragahumo».

Los vulcanos no tardaron en llegar al sitio para tomar cartas en el asunto. El ejemplar es de casi dos metros de largo.Los bomberos decidieron ahuyentar al animal para que regresara al agua.

Poco a poco, el cocodrilo retrocedió hasta sumergirse en el vaso lacustre.

Por Benigno Solís

La Razón