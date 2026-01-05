¿Nicolás Maduro podría recibir la pena de muerte de ser encontrado culpable?

En su declaración de este lunes 5 de enero, Maduro afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela pese a ser acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores.

ESTADOS UNIDOS.- Quien fuera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hoy enfrentó suprimera comparecencia ante un tribunal estadounidense donde aseguró que no es culpable de los cargos que le imputó la agencia antidrogas la DEA, quien lo acusa por narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción.

Pero de ser declarado culpable de los cargos, Nicolás Maduro tiene dos posibilidades que podría enfrentar ante la justicia estadounidense; por una parte sería sentenciado a pasar el resto de sus días en prisión al recibir una de las máximas penas que es la cadena perpetua. Pero por otro lado también recibiría otro tipo de condena.

En su declaración de este lunes 5 de enero, Maduro afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela pese a ser acusado de traficar cocaína a Estados Unidosal igual que su esposa, Cilia Flores de 69 años y que también se declaró no culpable, indicó AFP.

¿Qué pena enfrentaría Nicolás Maduro en Estados Unidos, si no es la cárcel?

De la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, Nicolás Maduro también enfrentaría un peor escenario, según consta en la Ley Federal de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en referencia a los delitos de tráfico de drogas federal.

En ese sentido, quien fuera presidente de Venezuela podría ser sentenciado a la pena de muerte según consta en la citada ley federal, que señala si un acusado declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser ejecutado con la pena de muerte.

¿Qué declaró Nicolás Maduro en la corte de Nueva York?

Sin embargo, las penas de muerte por delitos de drogas no son comunes y será el juez Alvin Hellerstein el que determine la situación judicial del presente caso de Maduro y su esposa Cilia Flores. En su comparecencia, Nicolás Maduro habló en español e indicó:

«No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país»: Nicolás Maduro.

🇺🇸🇻🇪 | Así terminó el dictador Nicolás Maduro, tras años de abusos, represión, muertes, miseria y persecución contra el pueblo venezolano.pic.twitter.com/u1HQ3WnneF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 5, 2026

Mientras tanto, Cilia Flores aseveró este lunes: «Soy inocente, completamente inocente». Nicolás Maduro seguirá en prisión en Nueva York y comparecerá de nuevo el próximo martes 17 de marzo ante la justicia estadounidense, de acuerdo por órdenes del juez Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia contra el ex mandatario.

La reciente acta de inculpación incluye también al hijo del otrora mandatario venezolano, Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito«, así como por el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

