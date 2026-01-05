Once personas siguen hospitalizadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Los lesionados son tratados en distintas unidades hospitalarias del IMSS-Bienestar y en unidades del ISSSTE.

ITSMO DE TEHUANTEPEC,MÉXICO.- Once personas continúan hospitalizadas por el descarrilamiento del TrenInteroceánico registrado el pasado 28 de diciembre en Asunción Ixtaltepec en la región del Istmo de Tehuantepec, el cual dejó 14 personas fallecidas.

De acuerdo a las autoridades de Oaxaca y médicas cuatro de ellas reciben atención hospitalaria por parte del IMSS–Bienestar y el resto en unidades del ISSSTE, algunos en la Ciudad de México además revelaron que la mayor parte de las víctimas mortales eran originarias de Salina Cruz y del municipio de SanPedro Comitancillo.

El gobernador Salomón Jara Cruz expuso que se han coordinado para atender todas y cada una de las familias de las personas fallecidas así como de aquellos que resultaron lesionados.

Por su parte, el secretario de Gobierno Jesús Romero López señaló que a todos los afectados se les ha brindado el apoyo necesario “se les ha entregado los recursos para los gastos mortuorios, es lamentable decirlo pero se ha brindado la ayuda además de que se ha dado la atención hospitalaria a los lesionados”, dijo.

Las autoridades informaron que en el caso de las unidades del IMSS-Bienestar, uno de los lesionados se recupera de un edema en el pie derecho en el Hospital General de Salina Cruz; tres personas más se encuentran en el Hospital de Alta Especialidad.

En tanto dos lesionados están internados en el Hospital del ISSSTE “20 de Noviembre” en la CDMX; uno más en el Hospital ISSSTE Regional «General Ignacio Zaragoza», CDMX; uno en el Hospital Regional ISSSTE Presidente Juárez, Oaxaca de Juárez; uno más en el Hospital Ceneral Regional «Lic. Ignacio Carcía Téllez» No. T7, IMSS, Mérida y dos más en el Hospital General de Zona No. 1, Oaxaca de Juárez (IMSS).

