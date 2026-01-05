Periodistas, llamados a ser voz de la sociedad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Para conmemorar el Día del Periodista, celebrado el domingo 4 de enero, la Diócesis de Victoria ofreció una misa de acción de gracias dedicada a quienes ejercen la labor informativa. Ceremonia que fue presidida por el vicario general, padre Fernando Sandoval, quien durante su homilía destacó la misión social y humana del periodismo como un puente entre la sociedad y los acontecimientos de la vida cotidiana.

En su mensaje, el sacerdote contextualizó la celebración dentro del tiempo litúrgico de la Navidad, al recordar que este periodo representa la llegada de Dios al mundo a través de Jesucristo, quien dijo, anunció la buena nueva, llamó a la conversión y se dedicó a llevar el mensaje de esperanza a todos los pueblos.

Al dirigirse de manera directa a las y los periodistas presentes, el padre Sandoval expresó su reconocimiento y gratitud por la labor que desempeñan, subrayando que el periodismo es una vocación que Dios confía para mantener informada a la sociedad y dar testimonio de los hechos que marcan la vida humana.

“Damos gracias a Dios por ustedes, por su profesión y por permitirnos concluir el año 2025″.

«Su tarea es ser ese vínculo entre la sociedad y los acontecimientos que vivimos día a día”, señaló durante la homilía.

El vicario general exhortó a los comunicadores a reflexionar sobre su compromiso consigo mismos y con la sociedad, recordándoles la responsabilidad que implica compartir información con verdad, ética y sentido humano, en un contexto donde la sociedad requiere estar informada y orientada.

Asimismo, pidió a Dios que conceda a las y los periodistas salud, fortaleza y bendiciones para continuar con su labor, al tiempo que encomendó a sus familias y seres queridos, destacando que el ejercicio periodístico no solo es un trabajo, sino una tarea que contribuye al bien común.

Finalmente, el padre Fernando Sandoval elevó una oración para que Dios ilumine el trabajo informativo, fortalezca el discernimiento de quienes comunican y los acompañe en el cumplimiento de esta misión, al tiempo que deseó a los presentes una Feliz Navidad, en este tiempo de gracia y renovación espiritual.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso