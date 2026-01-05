Pirotecnia dejó incendios y daños en dos primarias de Tampico durante fin de año

Se trata de las escuelas Ford 13 en la colonia Morelos e Independencia en el sector Primavera.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La detonación de artefactos elaborados a base de pólvora provocó incendios en dos escuelas primarias de Tampico durante los festejos de fin de año, confirmó Claudia Rosas Marín, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE).

Las escuelas primarias afectadas son Ford 13 ubicada en la colonia Morelos e Independencia en el sector Primavera, cuyos daños son evaluados por las autoridades educativas.

Rosas Marín expresó que hasta el momento no se tiene reporte de robos, ni actos de vandalismo en escuelas del municipio, únicamente los incidentes relacionados con pirotecnia.

“Hasta el momento no tengo ningún reporte que me hayan hecho de vandalismo o de robo. Las dos escuelas que tenemos reportadas son las dos primarias donde hubo incendio por la pirotecnia el día último”.

Explicó que en la primaria Ford 13 los daños fueron menores, mientras que en la escuela Independencia las afectaciones fueron más severas.

“En la Ford 13 se quemó un claro de tragaluz de la techumbre, que es de lámina de fibra de vidrio… la pirotecnia cayó ahí y quemó la fibra de vidrio. En la Independencia fue una bodega y un salón de clases”.

Por su parte, Vladimir Castellanos García, integrante de la Comisión de Educación en el cabildo de Tampico y ex titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo indicó que para reparar los daños, los planteles deben de seguir un procedimiento formal.

“Acuden con Protección Civil para que dictamine. Se puede tramitar por ITIFE o con recursos propios de la escuela o gestionar ante el ayuntamiento”.

De acuerdo con el reporte de resultados del operativo Navidad Segura 2025 del gobierno municipal de Tampico, los incendios registrados en las escuelas públicas de las colonias Primavera y Morelos fueron atendidos oportunamente por elementos del Cuerpo de Bomberos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón