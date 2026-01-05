Saldo blanco: sin quejas contra Tránsito de Tampico en vacaciones decembrinas

Para este 2026, el presidente de la comisión de movilidad dijo que se analiza la contratación de más agentes y la incorporación de patrullas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Durante el periodo vacacional decembrino no se registró ninguna queja contra elementos de Tránsito y Vialidad de Tampico, informó Edgar Treviño Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad en el cabildo porteño.

El edil expresó que el operativo se desarrolló sin incidentes y con una actuación adecuada por parte de los agentes viales, tanto con turistas como con la ciudadanía en general.

Reconoció que los elementos acataron el llamado de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, así como el exhorto del director de la corporación, Héctor Rodríguez Silva, para mantener una imagen institucional positiva.

“No, la verdad que no. La Secretaría de Tránsito y Vialidad trabajó muy bien en este operativo vacacional… No hubo queja de los turistas ni de la ciudadanía, al menos a un servidor como presidente de la comisión ni tampoco a Héctor Rodríguez”

Treviño Martínez dijo que la capacitación constante ha sido clave en el desempeño de los agentes.

“Siguieron las instrucciones de la alcaldesa… ha habido cursos de derechos humanos, están preparados y ocupados en dar el mejor servicio. Ellos saben que son el primer acercamiento como autoridad a los turistas, es la impresión que se llevan de Tampico”

Expresó que se trata de un esfuerzo conjunto entre los elementos, la dirección de Tránsito y la administración municipal.

, aunque aclaró que los aspirantes deberán cumplir con los lineamientos y evaluaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

“Ya no es tan fácil, hay lineamientos en Victoria: exámenes de control y confianza, temas de salud… se está haciendo el estudio y en la próxima sesión de comisión vamos a tener más claridad”

Finalmente, indicó que se mantiene el programa de Reordenamiento Vial con apoyo de grúa, principalmente en el primer y segundo cuadro de la ciudad y en la zona de los mercados municipales, además de que para el regreso a clases se prevé un operativo vial especial en el exterior de las escuelas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón