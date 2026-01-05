Segundo caso de gusano barrenador en Tamaulipas controlado: SDR

El segundo caso se registró en Altamira, muy cerca de la frontera con Veracruz, y correspondió a un equino con una lesión en la rodilla.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Tras la confirmación de un segundo caso de Gusano Barrenador en el municipio de Altamira, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Estado, Antonio Varela Flores, aseguró que la situación se encuentra bajo control y reiteró que, si no se detectan nuevos contagios, en un plazo de 15 días se levantará el cerco sanitario, permitiendo que la entidad recupere su estatus sanitario activo.

En este, subrayó el funcionario, las larvas encontradas ya estaban muertas, lo que atribuyó al trabajo preventivo realizado desde hace meses.

“Cuando llegamos, las larvas ya no estaban vivas porque previamente habían desinfectado la zona con materiales que nosotros mismos hemos entregado. Eso habla de que la prevención está funcionando”, sostuvo.

Así también, recordó que el primer caso se presentó en el ejido Emiliano Zapata, del municipio de Llera, donde un becerro nacido el 19 de diciembre fue reportado el día 25 con una infección en el ombligo.

Las muestras tomadas confirmaron la presencia del parásito, lo que activó de inmediato el protocolo sanitario correspondiente.

“Se aplica una tensión focal de 20 kilómetros a la redonda del punto donde se encontraba el animal y una zona de amortiguamiento de 40 kilómetros. A partir de ahí se hace un barrido completo, casa por casa, revisando absolutamente todos los animales domésticos y de traspatio”, detalló Varela Flores.

Precisó que, durante estas acciones, cualquier herida es atendida, se limpia, se cicatriza y se aplica ivermectina, como parte del control preventivo con labores encabezadas por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con OIRSA, organismo internacional de sanidad agropecuaria, así como la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, SENASICA y los gobiernos municipales.

De igual modo destacó que incluso en municipios como Ciudad Madero y Tampico, donde prácticamente no hay zona rural, se realizaron reuniones y acciones preventivas debido a la presencia de equinos utilizados para labores de carga, los cuales ya están censados, ubicados y desparasitados con apoyo de los ayuntamientos.

Varela Flores aclaró que no se han detectado casos en perros u otras mascotas, y recordó que incluso en los Puntos de Verificación e Inspección (PBI) se han reforzado las revisiones, incluyendo a animales de compañía que ingresan al estado.

Finalmente, el titular de Desarrollo Rural reiteró que, si en un periodo de 15 días no se presenta ningún nuevo caso, la zona afectada se desactiva sanitariamente, no obstante, subrayó que los trabajos continuarán durante seis semanas, equivalentes a dos ciclos completos de la mosca, para garantizar la erradicación total.

“Cumplido ese periodo, Tamaulipas retomará su condición de Estado libre, con plena certeza sanitaria”, concluyó.

Por. Antonio H. Mandujano