Tradición y grandes tiendas: roscas de reyes impulsan ventas tras fin de fiestas

La Rosca de Reyes se posicionó como uno de los productos más vendidos en el inicio del año.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el regreso a las actividades laborales tras las vacaciones de invierno, la Rosca de Reyes se posicionó como uno de los productos más vendidos en el inicio del año, impulsando las ventas tanto en panaderías tradicionales como en grandes tiendas de autoservicio.

Panaderías con décadas de tradición, como Villegas y Quilantán, resaltaron en estas fechas por su elaboración artesanal, ingredientes de calidad y recetas transmitidas de generación en generación.

Sus roscas tradicionales, elaboradas con mantequilla real, fruta cristalizada y un proceso manual que intensifica el sabor, se ofrecieron en presentaciones familiares cuyos precios oscilaron entre 400 y 650 pesos, dependiendo del tamaño y tipo de decoración, según comerciantes locales.

En contraste, las grandes cadenas de autoservicio mantuvieron una oferta amplia y competitiva, con precios más accesibles y variedad de tamaños que respondieron a la demanda de quienes retomaron actividades laborales y optaron por comprar roscas para compartir en el trabajo o en reuniones familiares después de la temporada festiva.

Sam’s Club, con su marca propia Member’s Mark, ofreció roscas de 2 kilos por alrededor de 409 a 418 pesos, tanto en su versión tradicional como en la gourmet con algunos ingredientes adicionales, pensadas para familias grandes o encuentros laborales.

La cadena Soriana presentó una gama de roscas tradicionales y rellenas, con opciones para aproximadamente 10 a 12 personas alrededor de 415 pesos, y versiones simples desde cerca de 325 pesos, lo que permitió competir con alternativas artesanales sin elevar demasiado el gasto familiar.

Por su parte, Walmart reforzó su oferta con varias presentaciones: rosca mediana de 500 gramos desde 189 pesos, una rosca tradicional de 1 kilogramo alrededor de 289 a 329 pesos, y modelos familiares o especiales (con relleno de nata o chocolate) de hasta 425 pesos, lo que la convirtió en una opción recurrente para compras rápidas o de último minuto.

El contraste entre los establecimientos se reflejó no solo en el precio, sino en la experiencia de compra: mientras que las panaderías Villegas y Quilantán apostaron por la calidad y el sabor tradicional que busca el consumidor fiel a la costumbre, las grandes tiendas jugaron con volumen, disponibilidad y conveniencia, claves durante el regreso a la rutina laboral.

De esta forma, la Rosca de Reyes 2026 se consolidó como un producto que no solo celebra una tradición familiar, sino que también dinamiza el mercado al inicio del año, favoreciendo tanto a pequeños negocios como a grandes cadenas comerciales en una temporada que marca el cierre simbólico de las fiestas decembrinas y el retorno a las actividades cotidianas.

Por Raúl López García

Expreso