Vandalismo escolar deja pérdidas en Tamaulipas por casi medio millón de pesos, sólo durante vacaciones de invierno

Entre los principales bienes robados se encuentra cable de cobre, así como equipo tecnológico indispensable para las actividades académicas.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los actos de vandalismo registrados durante el periodo vacacional de invierno en planteles educativos de Tamaulipas dejaron pérdidas económicas estimadas en cerca de 460 mil pesos, informó el secretario de Educación del estado, Miguel Ángel Valdez García, al confirmar daños principalmente por robo de cableado, equipo de cómputo y afectaciones a la infraestructura escolar.

El titular del sector educativo explicó que las afectaciones se detectaron al reiniciar operaciones administrativas en este inicio de año, con reportes en municipios como Matamoros, Altamira, Tampico y Reynosa.

Aunque los casos fueron focalizados, subrayó que el impacto financiero es considerable debido al alto valor del material sustraído y a los daños provocados de manera intencional.

Además, en varios planteles se registraron destrozos en puertas y ventanas, actos que no representaron un beneficio económico para los responsables, pero sí incrementaron el monto de las pérdidas.

Miguel Ángel Valdez García señaló que ya se presentaron los reportes correspondientes y que se mantiene coordinación con la Guardia Estatal.

En al menos dos casos existen grabaciones de cámaras de videovigilancia que podrían aportar elementos para la identificación de los responsables.

Agregó que, en términos generales, el número de incidentes fue menor a lo previsto, aunque el daño monetario obliga a realizar ajustes para la rehabilitación de los planteles.

En relación con el regreso a clases, el secretario confirmó que el calendario escolar se mantiene sin modificaciones.

Durante esta semana se reincorpora el personal directivo y administrativo, mientras se desarrollan capacitaciones estatales como parte de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, en las que participarán cerca de 37 mil docentes en Tamaulipas.

El inicio de clases para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior está programado para el próximo lunes.

La Secretaría de Educación aseguró que no se prevé falta de maestros en las aulas, pese a las jubilaciones programadas, ya que se cuenta con personal interino listo para cubrir cualquier vacante de manera inmediata.

De manera paralela, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa realiza una revisión de las condiciones de los planteles para garantizar espacios seguros.

Asimismo, se emitirá una circular para recordar los protocolos ante bajas temperaturas, que contemplan flexibilidad en la asistencia y suspensión de clases en caso de temperaturas extremas.

La Secretaría de Educación afirmó que, pese a las pérdidas económicas ocasionadas por el vandalismo, el sistema educativo estatal se encuentra preparado para iniciar el nuevo ciclo escolar con orden, cobertura total de personal y condiciones operativas en los centros educativos.

Por Raúl López García

Expreso