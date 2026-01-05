VIDEO: El actor Fernando Carrillo revela que tuvo romance con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

El actor venezolano destapó que tuvo una relación con Delcy Rodríguez y negó que ella haya traicionado a Nicolás Maduro.

VENEZUELA.- Fernando Carrillo, actor venezolano conocido por su trabajo en telenovelas, sorprendió durante una entrevista al revelar una relación sentimental que mantuvo durante tres años con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela.

Carrillo no solo confirmó el vínculo amoroso, sino que además aseguró que ella ha sido “el gran amor de su vida”, generando un fuerte impacto tanto en el programa como en las redes sociales

La declaración se dio en uno de los programas de Chilevisión, en un contexto político marcado por la salida de Nicolás Maduro del poder tras una operación militar impulsada por Estados Unidos.

Luego de ese hecho, el entonces presidente estadounidense Donald Trump reconoció a Delcy Rodríguez como la nueva mandataria de Venezuela.

Fernando Carrillo revela romance con Delcy Rodríguez

Durante el programa, Fernando Carrillo fue consultado sobre su opinión respecto a las acusaciones que han circulado en medios internacionales, donde se plantea que Delcy Rodríguez podría haber tenido un papel en la destitución de Maduro.

Al respecto, Carrillo fue tajante en su respuesta y defendió a la ahora presidenta.

“Imposible, si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible. Esa es la opinión que están regando las personas que están aplaudiendo esto”, expresó el actor.

Las preguntas continuaron, y ante la insistencia sobre una posible traición, Fernando Carrillo insistió en desmentir esa versión, asegurando que conoce a Delcy Rodríguez de forma muy cercana

“Ya la historia delatará a los traidores, yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso, la conozco muy bien a la vicepresidenta y hoy primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro que la traición no vino por allí”, afirmó.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando uno de los conductores le preguntó directamente si había existido una relación amorosa entre ambos. Carrillo respondió sin rodeos:

“Así es, tres años, la mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos… uno está con grandes mujeres en la vida, inteligente y triunfadora (…), hará lo que sea más beneficioso para los venezolanos”, expresó.

Fernando Carrillo y su apoyo a Maduro

A lo largo de su carrera, Fernando Carrillo ha demostrado que no solo se interesa por el mundo del espectáculo. Además de ser actor, también ha trabajado como modelo y cantante, pero su vida fuera de los escenarios ha estado marcada por opiniones políticas que no teme compartir.

En más de una ocasión ha manifestado su respaldo al chavismo y a la figura de Nicolás Maduro. A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, ha defendido abiertamente al gobierno venezolano, incluso refiriéndose al sistema político del país como una “gran democracia”.

Este tipo de declaraciones le han generado tanto apoyo como críticas, especialmente fuera de Venezuela.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR