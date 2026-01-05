VIDEOS: Reportan disparos cerca del Palacio de Miraflores en Venezuela

Testigos reportan ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, Caracas, horas después de que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia de Venezuela.

VENEZUELA.- Usuarios de redes sociales y habitantes de Caracas reportaron disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores este lunes 6 de enero de 2026, tras la toma de protesta de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

De acuerdo con reportes y testimonios de residentes locales, diversas ráfagas de armas de fuego se escucharon en los alrededores de la sede del Ejecutivo venezolano.

Hasta el momento, las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no han emitido un comunicado oficial sobre el origen de las detonaciones o la existencia de posibles víctimas.

Despliegue de seguridad en Caracas

Testigos indicaron en redes sociales la presencia de numerosos grupos de motociclistas circulando por las avenidas adyacentes al palacio presidencial.

Asimismo, usuarios en plataformas digitales difundieron videos donde se percibe el sonido de las descargas de proyectiles; no obstante, estas grabaciones no han sido validadas de forma independiente por organismos de verificación.

🚨 ¡Justo Ahora! Se reportan disparos y movilización de personal cerca del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. Apenas hoy por la mañana Delcy Rodríguez juramentó como presidenta y ya se especula un intento de golpe de Estado… 👇 pic.twitter.com/zcScMAXwdb — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) January 6, 2026

Versiones adicionales, que permanecen sin confirmación oficial, señalaron el presunto avistamiento de drones sobrevolando el perímetro de seguridad de Miraflores.

El centro de Caracas se mantiene bajo un estricto patrullaje militar tras los acontecimientos políticos del pasado fin de semana

Delcy Rodríguez rinde protesta

El incidente ocurre pocas horas después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país. El acto fue encabezado por su hermano, Jorge Rodríguez, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional.

La designación se produjo por mandato del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), convirtiéndola en la primera mujer en asumir la jefatura del Estado en la historia de Venezuela.

Rodríguez asumió el cargo en sustitución de Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado sábado durante una incursión militar de fuerzas estadunidenses en territorio venezolano.

Durante su primer discurso oficial, la funcionaria calificó la situación actual como «horas de amenazas contra la estabilidad» y se comprometió a mantener la paz interna.

Maduro enfrenta primera audiencia

Previo a los los disturbios en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes ante un tribunal federal en Nueva York. Ambos se declararon «no culpables» de los cargos de narcoterrorismo y corrupción que les imputa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La captura de Maduro, ejecutada en una operación coordinada en la capital y tres estados vecinos, ha generado un vacío de poder que el chavismo intenta llenar mediante la línea de sucesión constitucional avalada por el TSJ, en medio de un clima de incertidumbre social.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR