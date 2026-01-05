Viene semana con 30 grados

Sería hasta el viernes cuando regresen bajas temperaturas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas registrará durante esta semana un ambiente inusualmente cálido para la temporada invernal, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 30 grados centígrados en gran parte del estado, condiciones que se mantendrán al menos hasta el viernes, antes del ingreso de un nuevo frente frío.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la entidad permanecerá bajo la influencia de una circulación de aire cálido, lo que favorecerá días mayormente soleados, tardes templadas a calurosas y mañanas frescas, principalmente en las regiones centro y sur del estado.

Sin embargo, el panorama cambiará de forma significativa a partir del sábado 10 de enero, cuando se prevé el ingreso de un sistema frontal acompañado por una masa de aire ártico, lo que provocará un descenso marcado de las temperaturas, incremento en la velocidad del viento y probabilidad de lluvias aisladas en distintas zonas de Tamaulipas.

Este evento podría generar temperaturas de una sola cifra durante las madrugadas, especialmente en municipios del centro, norte y el altiplano tamaulipeco, donde incluso se podría registrar una sensación térmica más baja debido a los vientos del norte.

Los efectos del frente frío no serían pasajeros.

Modelos climáticos indican que la masa de aire frío permanecerá sobre la región durante el domingo, manteniendo un ambiente frío a muy frío, y que sus efectos podrían extenderse hasta el lunes 11 o incluso el martes 12 de enero, con temperaturas por debajo del promedio estacional.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, en especial con niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de mantenerse atentos a los avisos emitidos por Protección Civil ante cualquier ajuste en el pronóstico.

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN