Arranca armando entre los alcaldes mejor evaluados

EL RESBALÓN/ MARIO ALBERTO PRIETO

El presidente municipal de Altamira, Armando Martínez, y su esposa, Rossy Luque de Martínez, se ubican entre los gobiernos municipales mejor evaluados.

Armando es un alcalde que no deja de dar resultados; lleva más de cuatro años dirigiendo la comuna industrial y no se cansa de trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Cerró el año con un baile de los abrazos, donde pasó el cambio de año conviviendo con la raza, y eso los altamirenses se lo valoran, porque ha demostrado ser de campo y no de escritorio.

Además, el primer fin de semana de este 2026 encabezó un mega partido futbolero entre la Jaiba Brava y el Cruz Azul, encuentro que generó mucha expectación en la zona metropolitana.

Pocos son los alcaldes que se dedican de tiempo completo, de sol a sol, y Armando Martínez es uno de ellos. Son muy pocos los que se pueden clasificar de esta manera en el país; por eso no es casualidad que AMM se ubique en el lugar 11 del ranking nacional de la casa encuestadora Massive Caller.

Donde apareció con el 67.9 por ciento de aprobación ciudadana, ubicándose entre los 15 mejores presidentes municipales de todo el país. Imagínese: se evaluaron 129 munícipes, donde resalta notoriamente el altamirense.

Siendo el único tamaulipeco que logra estar en esta posición, y esto se debe a los cambios de fondo que se han tenido en el municipio: más limpieza, más obra pública, más cercanía con la gente y se ha erradicado la corrupción de la delegación de Tránsito.

En concreto, hoy Altamira ha dejado atrás su fisonomía de rancho y ahora se ha consolidado como una ciudad de altura, de la mano con un puerto de primer mundo. Aunque hay temas pendientes, también hay avances muy significativos.

Hay muchos ejemplos: récord de obra pública; le hará justicia social al heroico Cuerpo de Bomberos con un cuartel nuevo, un lugar digno para estos héroes sin capa; y una de las obras insignia de su administración será el CIMA (Centro Integral Multidisciplinario de Altamira). Es decir, los altamirenses ya podrán contar con un megaauditorio que representa una visión moderna y dinámica, con una inversión que superará los 260 mdp.

Y hablo de los dos, porque la presidenta del Sistema DIF, Rossy Luque, también ha trabajado —y mucho— en estos últimos cuatro años a favor de las familias y sectores más vulnerables de esta ciudad. Ella no es una primera dama que solo va por “ratitos” al organismo o que solo posa para la foto; doña Rossy tiene su propia agenda y trabaja todos los días, a la par y a la altura de su esposo.

Vaya a donde vaya Armando, es un hecho que gana, y quien sea el abanderado o abanderada a la alcaldía va a necesitar de su ayuda para poder triunfar; eso también es un hecho.

EN ALTAMIRA, BLANCA GUZMÁN Y PACO PÉREZ TOMAN LA DELANTERA

En el municipio de Altamira ha iniciado el “destape”, discreto, pero finalmente destape, de quienes aspiran a suceder a su jefe y amigo, Armando Martínez, en la presidencia municipal.

Se trata de la ahora síndica con licencia, Blanca Guzmán, y del actual secretario del Ayuntamiento, Paco Pérez, quienes cuentan con la “bendición” para poder moverse y hacer su luchita.

La síndica, hace unos días, pidió licencia para irse a encabezar la Secretaría de Bienestar Social, una supersecretaría que también tendrá a su cargo cultura, deportes, entre otras áreas.

A la salida de la reunión de Cabildo, donde se le dio su nombramiento, había más de 60 personas que acudieron a felicitarla y a echarle porras por su nueva encomienda, pues es una mujer muy capaz para sacar esta chamba adelante y dar los resultados que Altamira necesita.

Y al día siguiente, “el secre” no se quedó atrás. Como presidente de la sección 90 de Morena realizó su “Paco Fest” en su natal Serapio Venegas, colonia donde ha vivido los últimos años de su vida, donde la neta se la rifó regalando más de 100 mil pesos en premios por el Día de Reyes.

No hubo acarreados; casi toda la raza acudió porque este cuate ha sido buena onda y ha aprovechado su cargo para ayudar a muchos, y por eso fueron de corazón a apoyarlo.

Los dos tienen todas las posibilidades porque son gente que ama y quiere a Altamira; eso lo han demostrado y comprobado. Además, tanto Blanca Guzmán como Paco Pérez han sido muy leales a Armando Martínez, y eso los pone en la delantera de la sucesión frente al resto de los suspirantes.

COMAPA ALTAMIRA: “OTRA VEZ ES UN DOLOR DE CABEZA PARA EL ALCALDE”

El actual gerente de la Comapa Altamira, el doctor Gabriel Arcos, anda muy nervioso porque no ha dado los resultados esperados al frente de esta dependencia.

Lleva 10 meses, todavía no cumple el año, y no sabemos si lo va a cumplir, porque lamentablemente esta dependencia ha regresado a ser un “dolor de cabeza” para el presidente municipal, Armando Martínez.

Uno de los graves errores de Gabriel Arcos es que nunca se ha dejado ayudar por quienes realmente lo pueden apoyar, y eso ha generado que no exista liderazgo en esta dependencia, ni orden ni control; o sea, impera el ¡DESORDEN!

