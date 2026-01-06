Asaltan a empleado y le roban $600 mil

Un sujeto armado, que fingía ser repartidor en motocicleta, asaltó a un empleado de la Comapa de 600 mil pesos en efectivo afuera de una sucursal bancaria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un motociclista que simulaba ser repartidor asaltó con un arma a un empleado público y le sustrajo 600 mil pesos en efectivo.

El atraco ocurrió ayer a las 14:50 horas, afuera de una sucursal bancaria de Banamex ubicada en el bulevar Adolfo López Mateos, esquina con Cristóbal Colón.

Según información recabada, la víctima es un empleado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y al momento del asalto llevaba dinero de la dependencia para depositarlo en el banco.

El delincuente, quien circulaba en una motocicleta, vestía una chamarra gris, un casco verde y portaba una mochila que simulaba ser de la plataforma DiDi con el que aparentaba ser repartidor.

El informe policial señala que el asaltante portaba un arma, con la cual amenazó al trabajador para despojarlo del dinero.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal, quienes realizaron un operativo de vigilancia en varias cuadras a la redonda sin lograr localizar al responsable.

También acudieron oficiales de la Unidad General de Investigación, quienes entrevistaron a la víctima y la exhortaron a presentar la denuncia correspondiente.

Vecinos y testigos que se enteraron del hecho señalaron que empleados de esta dependencia municipal son considerados un blanco frecuente para los delincuentes, ya que en múltiples ocasiones son vistos llegar, ya sea en vehículos particulares o a pie, a realizar depósitos en los bancos de la zona.

Por. Alfredo Peña

Expreso-La Razón