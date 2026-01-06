Camioneta frena a motociclistas

Dos hombres, padre e hijo, fueron hospitalizados luego de ser proyectados varios metros al impactar su motocicleta contra una camioneta que rebasó un alto al intentar incorporarse a la carretera federal Mante Victoria.

MANTE, TAMAULIPAS.- Un padre y su hijo resultaron lesionados la tarde de este lunes tras verse involucrados en un accidente de tránsito de consideración ocurrido frente a la colonia Victoria, sobre la carretera federal Mante-Victoria.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando una camioneta Dodge RAM, color negro, cuatro puertas, con placas de la UCD, circulaba por la calle Matamoros en sentido oriente a poniente.

Al intentar incorporarse a la carretera federal, la conductora rebasó el límite de alto, cortándole la circulación a una motocicleta Italika FT 125, color guinda, en la que viajaban padre e hijo.

Debido al fuerte impacto en el costado izquierdo de la camioneta, los motociclistas salieron proyectados, quedando uno de ellos tendido a un costado de la unidad responsable y el otro a varios metros de distancia, evidenciando la magnitud del choque.

Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso al sistema de emergencias 911, acudiendo paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su atención médica.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal, arribando posteriormente oficiales de la Guardia Nacional, división Caminos, quienes se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 10 mil pesos, mientras que ambos vehículos fueron asegurados y trasladados al corralón.

POR. JUAN MARTÍN ESPERANZA

EXPRESO – LA RAZÓN