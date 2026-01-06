Estados Unidos suspende visas para estos 39 países

Sin embargo, el Departamento de Estado también reveló que habrá algunas excepciones.

ESTADOS UNIDOS.- A partir del 1 de enero de 2026 y de conformidad con la Proclamación Presidencial 10998 sobre “Restricción y limitación de la entrada de extranjeros para proteger la seguridad de los Estados Unidos”, el Departamento de Estado suspende por completo la emisión de visas a ciudadanos de 39 países, en total.

La «Restricción y limitación de la entrada de extranjeros para proteger la seguridad de Estados Unidos” entró en vigor el 1 de enero de 2026 a las 00:01. Con la cual, Estados Unidos suspende total o parcialmente la entrada y la emisión de visas a nacionales de 39 países y a personas que utilicen documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Palestina.

¿México entra en estas nuevas restricciones de visas de Estados Unidos?

No, México no figura en el endurecimiento de estas medidas.

LISTA de países a quienes Estados Unidos les quitó la visa en 2026

El Departamento de Estado suspende por completo la emisión de visas a ciudadanos de 19 países: Afganistán, Birmania, Burkina Faso, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Malí, Níger, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen, y a personas que viajen con cualquier documento de viaje emitido o avalado por la Autoridad Palestina.

También a partir del 1 de enero de 2026, de conformidad con la Proclamación Presidencial 10998 sobre “Restricción y Limitación de la Entrada de Ciudadanos Extranjeros para Proteger la Seguridad de los Estados Unidos”, el Departamento de Estado suspendió parcialmente la emisión de visas a nacionales de 19 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burundi, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Tonga, Venezuela, Zambia y Zimbabue para visas de visitante de no inmigrante B-1/B-2 y visas de estudiante y visitante de intercambio F, M y J.

A estas restricciones también se suma la suspensión parcial de la emisión de visas de inmigrante a los nacionales de Turkmenistán.

Excepciones a 39 países con suspensión de visas

Sin embargo, el Departamento de Estado también reveló que habrá algunas excepciones, por ejemplo:

Visas diplomáticas

Visas de inmigrante para minorías étnicas y religiosas que enfrentan persecución en Irán

Personas con doble nacionalidad que solicitan con un pasaporte de una nacionalidad no sujeta a suspensión

Visas especiales de inmigrante (SIV) para empleados del gobierno de EU

Participantes en ciertos eventos deportivos importantes

Residentes Permanentes Legales (RPL)

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO