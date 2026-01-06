Inicia Claudia 2026 con una aprobación ciudadana del 76%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inicia 2026 con una aprobación ciudadana del 72%, según la encuesta de QM Estudios de Opinión en colaboración con Heraldo Media Group.
En respuesta a la pregunta sobre el desempeño de la presidenta, el 72% de los encuestados se mostró de acuerdo, mientras que el 18% estuvo en desacuerdo, el 7% no tuvo una opinión clara y el 3% no respondió.
Este sólido apoyo coincide con el fortalecimiento del peso frente al dólar, México como el segundo país con menor desempleo global, un incremento del 13% en el salario mínimo, un aumento del 13.6% en la llegada de visitantes internacionales comparado con 2024, y una Bolsa Mexicana de Valores robusta.
Además, hay una disminución del 37% en los homicidios dolosos, registrándose 32 homicidios menos diarios según el último informe de delincuencia en el país.
Por Staff