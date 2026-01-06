‘Ley esposa’

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Harta polémica ha generado la reforma electoral en San Luis Potosí –mejor conocida como la ‘Ley esposa’–, que la LXIV legislatura del Congreso local aprobó el pasado 14 de diciembre de 2025 con miras al proceso estatal del 2027, que, por cierto, se abre en septiembre de este mismo año.

Y es que las modificaciones a la Constitución Política de esa entidad, y a su Ley Electoral, obligan a los partidos políticos a postular ‘sólo mujeres a la candidatura gubernamental’.

Obviamente, con clara dedicatoria.

De ahí que el jefe del Poder Ejecutivo potosino, José Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sea severamente cuestionado, ya que su cónyuge (la senadora Ruth González Silva) está en campaña abierta, desde hace meses, en los 59 municipios.

Esto en claro desafío a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues ella promovió la llamada ‘Ley Anti nepotismo’, que prohíbe a los servidores públicos promover a familiares a cargos de elección popular, aunque dicha reglamentación entrará en vigor hasta el 2030, ‘por mandato’ del Congreso de la Unión.

Empero, tras ese albazo del Poder Legislativo potosino, podrían darse otros.

Los más previstos son en Hidalgo y Nuevo León.

En Hidalgo actualmente gobierna Julio Ramón Menchaca Salazar –de morena–, quien concluye su período en 2028.

Y, hasta donde ha trascendido, él mismo ha deslizado a los medios de comunicación masiva que ‘la mejor carta para sucederlo’ sería su consorte, Edda Vite Ramos, por lo que presentó la iniciativa para que, en el siguiente proceso electoral, participen solamente mujeres.

Mientras tanto, en Nuevo León, el Congreso local ‘analiza’ la iniciativa de reforma electoral promovida por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), proyecta la nominación de su cónyuge –Mariana Rodríguez Cantú–, para sucederlo en 2027 cobijada por el membrete naranja.

El año próximo, por cierto, habrá comicios locales en 17 entidades del país. Y acorde con la disposición reglamentaria de la paridad de género, se elegirán 9 mujeres y 8 varones.

¿Qué entidades se sumarían a la propuesta de nominar sólo féminas?

Ante esta serie de proyectos de reformas electorales, promovidas bajo una aparente ‘bandera’ de la paridad de género, la Presidenta ha dicho que las modificaciones a la ley deben evaluarse para determinar (jurídicamente) si éstas proceden.

Pero dejo en claro que no hacen falta este tipo de leyes, más allá de la constitucionalidad o no.

Literalmente, el lunes 22 de diciembre del 2025, la inquilina del Palacio Nacional comentó: “Creo que con el acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatas mujeres y a la otra mitad hombres, es suficiente”.

También externó su desacuerdo en el sentido de que, a la fuerza haya una vez mujer y una vez un hombre gobernando en los estados porque eso muchas veces va orientado; y eso no necesariamente significa aspectos de género o de paridad.

Luisa María Alcalde Luján, la dirigente nacional de morena, amagó con que ese membrete planea interponer acción de inconstitucionalidad ‘contra la reforma aprobada en SLP’, para evitar que los familiares del gobernador sean llevados a las boletas electorales.

¿Cuándo promoverá tal recurso? No lo dijo.

Pero ojalá sea pronto, pues los Congresos estatales de SLP, Hidalgo y Nuevo León ya preparan la defensa de sus reformas, argumentando que las entidades son libres para establecer sus propias leyes en defensa de su soberanía.

Esa postura legislativa, no está a discusión. Y debe entenderlo Alcalde Luján.

Sin embargo, los gobernadores promotores de la ‘Ley esposa’ también deben entender que la reforma en nada contribuye al sistema democrático. Y sí abona al nepotismo que tanto daño le ha hecho al país.

De ahí la controversia, como se lee en la web controversia.mx

Alcalde cumplidor

El pago del impuesto predial es la principal fuente de ingresos de un gobierno municipal para financiar la mejora de servicios públicos, calidad de vida y bienestar de los ciudadanos.

Consciente de ello y como ciudadano responsable, el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, acudió este viernes a la caja instalada por la tesorería en la Presidencia Municipal a realizar el pago puntual de esta contribución como propietario del bien inmueble que habita con su familia.

Con esta acción de buen contribuyente, Lalo da confianza al ciudadano para que, con incentivos adicionales de condonación de recargos y bonificación de descuentos, los más de 163 mil propietarios de predios registrados en la capital acudan durante enero a cumplir con el pago del impuesto predial.

En su estancia, saludó y agradeció a los cientos de contribuyentes que acudieron el primer día a cumplir con el pago puntual del predial, además de que reiteró el compromiso de destinar el recurso que obtenga el municipio por la recaudación en la mejora de servicios públicos como recolección de basura, alumbrado público, rehabilitación de pavimentos y la imagen urbana de la capital y corazón de Tamaulipas.

Por Juan Sánchez Mendoza

Correo: jusam_gg@hotmail.com