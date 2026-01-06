Mantiene Tamaulipas vigilancia permanente a las enfermedades respiratorias

La Secretaría de Salud informó que los casos con mayor presencia correspondieron a COVID-19, con una incidencia controlada y una letalidad muy baja

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La temporada invernal mantiene bajo observación al sistema de salud de Tamaulipas ante el aumento natural de enfermedades respiratorias, un fenómeno que cada año pone a prueba la capacidad médica, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población.

Durante este periodo, la Secretaría de Salud del estado analizó alrededor de 300 casos sospechosos de padecimientos respiratorios, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica implementadas para detectar oportunamente posibles riesgos sanitarios. Tras la valoración clínica y los estudios correspondientes, la mayoría de los casos resultó negativa a enfermedades respiratorias graves.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que, aunque se identificaron algunos contagios, los casos con mayor presencia correspondieron a COVID-19, con una incidencia controlada y una letalidad muy baja, lo que permitió descartar un escenario de emergencia sanitaria.

El funcionario explicó que las bajas temperaturas favorecen la aparición de infecciones respiratorias agudas, principalmente en niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que insistió en la importancia de reforzar las medidas preventivas durante los meses de frío.

Entre las principales recomendaciones emitidas por el sector salud se encuentran el acudir de manera oportuna a revisión médica ante síntomas como fiebre, tos persistente o dificultad para respirar, así como evitar cambios bruscos de temperatura, mantener una adecuada higiene de manos y utilizar cubrebocas cuando se presentan signos de enfermedad.

Hernández Navarro subrayó que las unidades médicas del estado se mantienen en vigilancia permanente y con capacidad operativa para atender cualquier repunte de enfermedades respiratorias, con el objetivo de garantizar atención médica oportuna y evitar complicaciones.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a no minimizar los síntomas respiratorios durante el invierno, ya que una atención temprana puede marcar la diferencia en la evolución de los padecimientos y contribuir a mantener la estabilidad sanitaria en la entidad.

Por. Raúl López García