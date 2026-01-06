Se estanca la derrama decembrina

Advierte Comercio Organizado que debido a que el gasto fue de 12 mil mdp , similar al del año pasado se prevé una cuesta de Enero complicada

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A pesar de que durante la temporada decembrina se registró una derrama económica estimada en 12 mil millones de pesos en Tamaulipas, esta cifra no presentó crecimiento en comparación con 2024, lo que anticipa un inicio de año complicado y una cuesta de enero más severa, advirtió Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco).

El líder empresarial explicó que factores como el incremento salarial, el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la inflación derivada de estos ajustes presionarán las finanzas tanto de empresas como de familias.

“Tamaulipas se encuentra en una situación estática. Existe un déficit de empleo que, aunque no es elevado, nos impide crecer”, señaló.

Rodríguez Padrón reconoció que durante el año recién concluido, muchos empresarios y comercios familiares enfrentaron dificultades para cubrir el pago de aguinaldos, recurriendo incluso a convenios con sus trabajadores para liquidarlos en enero. No obstante, destacó que no se registraron demandas laborales por este concepto, lo que reflejó disposición al diálogo entre patrones y empleados.

Detalló que del total de la derrama económica, el 60 por ciento correspondió a sueldos y salarios ordinarios de cerca de 700 mil trabajadores afiliados al IMSS, mientras que otro 30 por ciento provino de negocios familiares no afiliados, lo que representó aproximadamente 7 mil millones de pesos. A ello se sumaron 5 mil millones de pesos por concepto de aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales y cajas de ahorro.

El dirigente subrayó que, aunque la derrama no disminuyó, tampoco creció, lo que obliga a una revisión conjunta entre los gobiernos federal, estatal y municipal para identificar las causas del estancamiento económico y generar estrategias de reactivación.

Finalmente, aclaró que no se han creado nuevos impuestos, aunque el IEPS aumentó 17 por ciento, con el objetivo de moderar el consumo de productos como refrescos, cigarros y cerveza. Sin embargo, reconoció que este ajuste, junto con el alza salarial, sí genera presiones inflacionarias, las cuales los empresarios intentan absorber, aunque en muchos casos resulta imposible.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO – LA RAZÓN