Se llegó su día…

VIDA DIARIA/ ROSA ELENA GONZÁLEZ

Si, se llegó su día y vale felicitarles. Hoy 6 de enero es Día de la Enfermera y el Enfermero en México, y la verdad es que debemos celebrar la existencia de esos ángeles de blanco pues es real que en ocasiones no les valoramos como se debe y no es hasta que les necesitamos cuando de ellos nos acordamos.

No solo este día debemos celebrar la existencia de las enfermeras y enfermeros, siempre se les debe reconocer su labor.

Antes se criticaba a las enfermeras o personal médico de las instituciones de salud, hoy se critica la irresponsabilidad de la gente que desatendió las medidas de salud y eso está ocasionando que nuevamente el virus del COVID con sus mutaciones cobre terreno

Cierto, hay de enfermeras a enfermeras, y esa es la razón por la que a en ocasiones a esos Ángeles les llaman demonios que cambian de actitud de acuerdo a las condiciones del paciente y el sitio o centro hospitalario donde se atienden.

Y es que muchas veces se han encontrado en clínicas privadas a enfermeras que igual trabajan en instituciones hospitalarias públicas y su actitud es una en un lugar y otra muy distinta en otro, lamentablemente, pero por lo general son personas comprometidas con su profesión, la salud y vida de sus pacientes.

Sea como sea, la verdad es que para llegar a este mundo requerimos del apoyo de un ángel vestido de blanco, enfermeras, claro aparte de las doctoras o médicos que nos atienden, durante toda nuestra vida, de una manera u otra, tenemos contacto con enfermeras y esa es una bendición.

Razón por la que se debe valorar el trabajo de las enfermeras y enfermeros, porque además ante las contingencias sanitarias, pandemias, con todo y riesgo de contagio al estar en la primera línea de batalla no se rajan, cumplen con sui responsabilidad.

A las enfermeras y enfermeros que son parte de la vida misma de la sociedad, GRACIAS por existir. En lo personal agradezco a las enfermeras LUPITA, AIME, al enfermero HECTOR pues gracias a su profesionalismo, dedicación y atenciones, claro, dirigidos por el DR. EDUARDO MARTINEZ BERMEA, hoy podemos seguir en esta travesía, fueron mis ángeles de blanco en la batalla que ganamos, gracias a DIOS, al COVID y sus múltiples secuelas.

En fin, la situación es que hoy es el Día de la Enfermera y el Enfermero en este México lindo y querido, seguramente se realizaran eventos en su honor, pero lo real es que, a los Ángeles de Blanco, los que ponen alma vida y corazón para realizar con eficiencia y humanismo su profesión todos los días se les debe reconocer su labor.

El Día de la Enfermera en México fue instituido en 1931 por el Dr. JOSE CASTRO VILLAGRANA quien vio en ellas un «regalo de reyes» para los pacientes, anteriormente la gran mayoría de las asistentes medicas eran mujeres.

Fue hasta el 2021 que se declaró oficialmente el 12 de mayo como el Día Nacional de la Enfermería y Enfermero para alinear con la celebración internacional. Hoy ambas fechas reconocen la labor vital de enfermeras y enfermeros, que son el corazón del sistema de salud mexicano, brindando cuidado y apoyo esencial. Para todas las Enfermeras y Enfermeros va nuestra felicitación.

Por. Rosa Elena González