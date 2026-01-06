Segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria entraría en operación en 2027

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria continúa avanzando de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque a un ritmo ligado a la conclusión de las obras federales complementarias, con el objetivo de que el sistema entre en operación en 2027.

Al detallar los proyectos de infraestructura para este 2026, Cepeda Anaya explicó que el estado se encuentra en una etapa clave de la segunda mitad del sexenio del gobernador Américo Villarreal Anaya, con grandes obras en puerta como el inicio del libramiento de El Mante, el viaducto Altamira–Tampico y la ampliación del Puente Laredo III, que pasará de ocho a 18 carriles.

En el caso específico del acueducto, el funcionario precisó que el Gobierno del Estado avanza en la etapa correspondiente a la planta potabilizadora de Ciudad Victoria, particularmente en la fase de equipamiento, la cual debe concluirse de manera paralela a las obras que ejecuta Conagua.

“Tenemos que coordinarnos bien con Conagua para empezar a operar juntos, porque la última etapa de la planta potabilizadora es todo el equipamiento».

«La idea es terminar a la par para iniciar las pruebas tanto de la planta como de la segunda línea”, explicó.

Cepeda Anaya señaló que Conagua es la responsable de la instalación de la línea del acueducto, los rebombeos y la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de 10 mil metros cúbicos, trabajos que comenzarán este mismo año.

Esta coordinación, dijo, es la razón por la cual algunas fases estatales avanzan con cautela, a fin de empatar los tiempos de entrega.

Respecto a la inversión, el titular de Obras Públicas indicó que para las obras públicas estatales se contempla un presupuesto cercano a los 4 mil millones de pesos provenientes de distintos fondos, además de proyectos con participación privada que representan inversiones adicionales, entre ellas la planta potabilizadora, cuya ejecución se proyecta concluir hacia 2028.

Finalmente, el secretario estimó que tanto la planta potabilizadora como la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria podrían comenzar a operar en el año 2027, lo que permitirá fortalecer el abasto de agua potable para la capital del estado.

Por. Antonio H. Mandujano