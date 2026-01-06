VIDEO: Adulto mayor cae de edificio y queda colgando de un tendedero de ropa en China

El guardia del edificio se ató una manguera contra incendios alrededor de la cintura y bajó cuidadosamente para llegar al perchero dónde se encontraba desorientado el adulto mayor

Un adulto mayor, de aproximadamente 80 años de edad, quedó inconsciente sobre un tendedero de ropa instalado al exterior de la ventana en el séptimo piso de un edificio.

El anciano llegó ahí, luego de sufrir accidentalmente una terrible caída desde el piso 15, que fue amortiguada por el tendedero de ropa en el séptimo piso, salvándole la vida al hombre de la tercera edad.

Como se puede ver en un video publicado en redes sociales, el hombre quedó tendido de espaldas, desorientado, con las piernas colgando en el aire mientras esperaba su rescate.

De acuerdo con las autoridades, las personas que se encontraban en el lugar temían que el perchero se rompiera en cualquier momento y el adulto mayor cayera al vacío perdiendo la vida por el impacto.

Afortunadamente un valiente guardia de seguridad salió por una de las ventanas del octavo piso para bajar un nivel y acercarse hasta dónde se encontraba desorientado el adulto mayor.

El rescatista fue el guardia del edificio

En el video publicado en redes sociales se observa que el guardia se ató una manguera contra incendios alrededor de la cintura y bajó cuidadosamente un nivel para llegar al perchero donde se encontraba el adulto mayor. El rescatista fue identificado como Zhang Wei, de 32 años, jefe del equipo de seguridad del complejo residencial.

Zhang relató que corrió al lugar después de recibir una llamada de ayuda, dijo que cuando llegó, el anciano estaba colgado afuera de la ventana del séptimo piso y corría el riesgo de caer al suelo en cualquier momento.

Señaló que el apartamento del séptimo piso estaba vacío y que en las ventanas del sexto piso habían barras de seguridad de metal que hacían imposible llegar al hombre desde abajo, dejando acceso sólo en el octavo piso.

El valiente hombre contó que descender hasta donde se encontraba el anciano le tomó alrededor de un minuto porque sintió que el rescate debía completarse lo más rápido posible.

Tras ser ingresado por la ventana, el anciano fue trasladado al hospital por paramédicos, donde actualmente permanece consciente y continúa recibiendo tratamiento médico.

Recently in east #China‘s Nanjing, a man fell from the 15th floor and was left dangling perilously. Without a second thought, Zhang Wei, a military veteran, secured a fire hose around his waist and descended out of the window to rescue the man, pulling him to safety. #ChinaBuzz pic.twitter.com/2knOZf4OrP — CGTN (@CGTNOfficial) January 6, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO