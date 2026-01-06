VIDEO: Hombre cae a río congelado para salvar a su perrito

El sujeto que cayó al río helado luchaba por salir del agua al tiempo que las personas que caminaban en las inmediaciones miraban preocupados como un transúnte arriesgaba su vida para ayudarlos.

REINO UNIDO.- Por ayudar a su perrito que cayó en un agujero de un río, su dueño se aventuró a rescatarlo, pero también sufrió una caída que lo dejó dentro del agua congelada en la localidad de Connaught Water en Epping Forest, Essex, Reino Unido. El momento de tensión fue documentado en video por uno de los testigos.

Durante la emergencia, una de las personas que vieron el incidente acudió al agujero en el piso de agua congelado para tratar de socorrer al dueño del canino que quedó atrapado dentro del agua.

A pesar de lo difícil de la situación, el hombre no se daba por vencido para sacar a la persona del hielo.

El sujeto que cayó al río helado luchaba por salir del agua al tiempo que las personas que caminaban en las inmediaciones del agua congelada miraban preocupados como el dueño del perrito fue arrastrado de manera paulatina hacia el centro del lago.

¿Sobrevivió el perrito y su dueño tras caer al agua congelada?

Por varios minutos, el segundo hombre se recostó sobre el agua congelada del río para evitar que cayera también. Gracias a su labor y entrega para poder sacar del lago a la víctima que cayó en él para salvar a su perrito, el rescatista logró su cometido pese a que arriesgó su vida para conseguirlo.

Personal del heróico cuerpo de Bomberos de la localidad llegaron para auxiliar a las víctimas, quienes se encontraron sanos y salvos, incluyendo al perrito que pudo soportar el frío del agua del lago para salir a la superficie gracias a la acción de su dueño y de la persona que los rescató.

¿Cuánto tiempo estuvo el hombre en el agua helada al salvar a su perrito?

El Departamento de Bomberos y Rescate de Essex informó que los vulcanos “fueron llamados a un lago en Rangers Road, cerca de Buckhurst Hill, luego de un intento de rescate de un perro que dejó a dos personas en agua helada”, indicaron.

La persona que grabó el rescate, Ozgur Ontas, informó que el dueño del perrito estuvo dentro del agua helada por lo menos durante unos 15 minutos, señaló citado por The Sun:

“Mi familia y yo estábamos caminando alrededor del lago, vivimos cerca, cuando de repente vimos a un hombre caer al agua y a alguien más ayudándolo. Había una multitud detrás de ellos, inmediatamente pidieron primeros auxilios y lograron sacarlo del lago en 10 o 15 minutos”, aseguró.

ASÍ FUE EL DRAMÁTICO RESCATE DEL HOMBRE QUE CAYÓ AL GUA CONGELADA POR SALVAR A SU PERRO:

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO