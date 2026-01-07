Acusan sustracción de menor y desacato judicial; madre pide ayuda para localizar a su hija

En redes sociales comenzó a circular un video atribuido al padre de la niña, en el que presuntamente se observa cómo ingresa a un domicilio para llevarse a la menor, material que ha generado preocupación y múltiples reacciones.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una madre de familia denunció públicamente la presunta sustracción de su hija de dos años de edad, ocurrida el pasado 4 de enero, y solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la menor, señalando como responsable al padre de la niña, identificado como Edgar “N”, por un presunto incumplimiento de una orden judicial de custodia.

A través de redes sociales, Edith G. difundió su testimonio en el que asegura no haber vuelto a ver ni tener contacto con su hija desde esa fecha. De acuerdo con su denuncia, el padre de la menor quien se desempeña como médico cirujano habría violado el régimen de custodia y convivencia establecido previamente por un juez.

La madre también refirió la existencia de denuncias previas por presunta violencia física y económica.

“Ayúdenme a localizar a mi hija, por favor. El doctor Edgar se la llevó de su casa y no me la quiere regresar. No sé dónde la puede tener ni si mi hija está bien”, expresó la madre en un mensaje difundido públicamente.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre acciones oficiales derivadas de esta denuncia.

Por Cynthia Gallardo

La Razón