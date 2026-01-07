Murales urbanos impulsan conciencia sobre el cuidado animal en la colonia Tamaulipas de Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El arte urbano se consolida como una herramienta de concientización social en la colonia Tamaulipas, donde el proyecto “Pintando Conciencia” transforma muros en mensajes visuales a favor del cuidado de los animales comunitarios y la protección del medio ambiente.

El segundo mural de esta iniciativa se dedica a los perritos comunitarios, con especial énfasis en “Payaso”, un lomito conocido por recorrer y resguardar gran parte de la colonia. La obra retrata el vínculo solidario entre el animal y las y los vecinos, quienes se organizan para cuidarlo, alimentarlo y protegerlo, reflejando un modelo de convivencia responsable.

“Pintando Conciencia” surge como un esfuerzo ciudadano impulsado por la Asociación KNPROYECT, dentro de su línea de acción de Educación, en colaboración con el pintor y artesano Darío Rivera, quien participó desde el arranque del proyecto. En este segundo mural se integró también la artista Eunice Rivera, lo que fortaleció el mensaje y la propuesta estética de la obra.

La iniciativa mantiene abierta la invitación a más artistas para que se sumen y plasmen, a través de su talento, mensajes de respeto, concientización y responsabilidad social en torno a los animales y el entorno natural.

Para dar continuidad al proyecto, las y los organizadores aceptan donativos de pintura, pinceles y brochas, insumos fundamentales para llevar el arte con causa a más espacios urbanos.

Con cada mural, “Pintando Conciencia” busca que el arte no solo embellezca la ciudad, sino que genere reflexión y compromiso comunitario.

Para más informes y sumarse al proyecto: 834 272 1168.

Por. Raúl López García