7 enero, 2026

VIDEO: Hombre con problemas mentales fallece tras ser detenido por más de 10 policías por destruir una patrulla

De acuerdo con testigos, la conducta de Manuel Calderón representaba un riesgo para transeúntes y vecinos del sector, por lo que varios agentes tuvieron que someterlo.

GUATEMALA.- Un nuevo caso está generando indignación y un fuerte debate en redes sociales luego de que se difundieran videos del momento en que un hombre fue detenido por la Policía y posteriormente falleció durante su traslado a un hospital. El hombre fue identificado por las autoridades como Edil Manuel Calderón Casasola, de 35 años, quien era conocido entre sus vecinos como el “Gallo de Oro”.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) los hechos ocurrieron la noche del lunes 5 de enero, en Isla de Flores, Petén, en Guatemala. Los videos tomados por habitantes de la zona, muestran a Manuel Calderón sin camisa y visiblemente alterado, golpeando una patrulla con patadas y posteriormente con dos palos, mientras gritaba frases incoherentes.

