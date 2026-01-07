VIDEO: Hombre con problemas mentales fallece tras ser detenido por más de 10 policías por destruir una patrulla

La cámara graba el momento exacto en que Manuel rompe las luces intermitentes, el parabrisas, el vidrio de la puerta, y el cofre del vehículo oficial.De acuerdo con testigos, la conducta de Manuel Calderón representaba un riesgo para transeúntes y vecinos del sector, por lo que varios agentes de la PNC intervinieron para someterlo y evitar que continuara causando daños.

Otro video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que los policías lo reducen, imágenes que han sido ampliamente cuestionadas por usuarios.

Horas después del incidente, Manuel Calderón fue trasladado bajo custodia al Hospital Regional de San Benito, donde falleció al momento de su ingreso. Familiares confirmaron su muerte y señalaron que el próximo viernes 9 de enero habría cumplido 36 años.

Asimismo, aseguraron que desde hace días atrás atravesaba una crisis de tipo psiquiátrico y se encontraba bajo tratamiento médico, lo que ha avivado las críticas sobre la forma en que fue atendida la situación.

En redes sociales, allegados y ciudadanos han exigido justicia y esclarecimiento de los hechos, argumentando que la intervención policial no habría sido la adecuada para una persona con problemas de salud mental. La difusión de los videos ha incrementado la presión pública para que se determine si hubo uso excesivo de la fuerza.

Ante la polémica, el Gobierno de Petén informó que se activaron los protocolos correspondientes para investigar lo ocurrido. Las diligencias estarán a cargo de la PNC y el Ministerio Público, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún no ha determinado la causa oficial de la muerte.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener la calma y confiar en una investigación justa y transparente para hacer justicia a Manuel Calderón.

#ULTIMAHORA ASÍ COMIENZA LA TERCERA COSECHA DE ARÉVALO EN ESTE 2026.

Captan a hombre destruyendo una patrulla de la @PNCdeGuatemala en Flores, Petén.

Así se vislumbra la seguridad en el inicio del tercer año de gobierno de «la nueva primavera» de @BArevalodeLeon en este 2026.… pic.twitter.com/R1lnRaKyWD — XelaNews (@XelaNewsGt) January 6, 2026

#ULTIMAHORA FALLECE EN MANOS DE LOS PNC

Manuel Calderón, persona con problemas mentales, quien escandalizaba en la vía pública y causó destrozos a una patrulla en la Isla de Flores #Petén, fue sometido por más de una docena de policias y fallece mientras lo trasladaban a una… pic.twitter.com/VWRWJPUe6Y — XelaNews (@XelaNewsGt) January 6, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO