Documental de Stranger Things se estrenará en esta fecha

La nueva producción de Netflix mostrará escenas inéditas del rodaje de la quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer

MÉXICO.- A tan solo unos días de que Stranger Things llegará a su gran final el pasado miércoles 31 de diciembre con el lanzamiento de «The Rightside Up«, octavo capítulo de la quinta y última temporada del programa, la famosa compañía de streaming Netflix compartió el avance de la próxima producción centrada en la serie que se estrenará en su plataforma.

Se trata de «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5″, un documental dirigido por la cineasta alemana Martina Radwan que mostrará el proceso de producción y rodaje de la temporada final de la exitosa serie creada por los hermanos Duffer.

Como se puede ver en el tráiler, el documental mostrará escenas inéditas de la filmación de la quinta temporada de Stranger Things, así como detrás de cámaras, en donde los fanáticos tendrán la oportunidad de apreciar como fue la dinámica entre los actores del programa en el set.

¿Cuándo se estrena «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5»?

«One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5» se estrenará en México el próximo lunes 12 de enero a las 2 de la madrugada (tiempo del centro del país) bajo el título en español «Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5«.

El documental mostrará a los actores protagonistas de Stranger Things reunidos por última vez, pues de acuerdo con lo anunciado por Netflix, los siguientes proyectos centrados en la franquicia serán la serie animada «Stranger Things: Relatos del 85» y un proyecto aún sin nombre que tendrá nuevos personajes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO