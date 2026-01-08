Hallan a mujer sin vida en ejido Loma Alta; investigan homicidio

Una mujer fue encontrada sin vida la tarde del jueves en un terreno ubicado en el ejido Loma Alta, en Cd Victoria, lo que movilizó a corporaciones policiales y dio inicio a una investigación para esclarecer los hechos.

Ciudad Victoria.- Una mujer fue hallada sin vida en un terreno del ejido Loma Alta. Las autoridades policiales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

El hallazgo ocurrió el jueves a las 16:00 horas, en la intersección de las calles José Mercado y Pedro Sotomayor.

El reporte inicial se recibió cuando una mujer, quien se identificó como hermana del dueño del inmueble, llamó a los números de emergencia.

En su declaración, afirmó que su hermano yacía en el patio de la casa y presentaba múltiples golpes.

Tras el aviso, las autoridades se trasladaron al lugar. Según datos extraoficiales, el cuerpo fue encontrado cerca de una camioneta.

En un principio, el reporte sugería que podría tratarse de un robo. Sin embargo, al llegar al sitio y confirmar que la víctima era una mujer, la línea de investigación cambió.

Fuentes cercanas al caso revelaron que la fallecida respondía al nombre de Violeta “P” y presentaba una fractura de cráneo.

Se presume que pudo haber sido golpeada con un objeto contundente, como un martillo, un mazo, una piedra o una tabla.

Dado que la vivienda se encontraba sola al momento del hallazgo, las investigaciones se intensificaron para esclarecer este crimen.

Por: Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña