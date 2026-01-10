Abandonan caballo en mal estado en laguna en Ciudad Madero

El caso causó indignación entre los habitantes de la colonia, quienes señalaron que este tipo de omisiones representan una falta grave al bienestar de los animales de carga.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un caballo fue abandonado en las inmediaciones de la laguna de la colonia 15 de Mayo en Ciudad Madero.

Vecinos del sector alertaron sobre la presencia del animal desde la madrugada de este sábado, el cual presentaba un deterioro visible en su estado físico al momento del hallazgo.

Ante la situación, los residentes solicitaron el apoyo de dependencias como Protección Civil, Bomberos y Protección Animal para evaluar la salud del caballo y retirarlo del lugar.

Los colonos manifestaron que el animal permaneció sin atención durante varias horas, lo que generó preocupación por el riesgo de que su salud empeorara ante la falta de cuidados básicos.

A través de los reportes ciudadanos, se pidió la intervención inmediata de las autoridades locales para localizar al dueño y determinar la responsabilidad por el descuido del equino.

Hasta el momento de la denuncia, el ejemplar permanecía en el sitio en espera de que el personal especializado acudiera para realizar las maniobras de auxilio necesarias.

Por. Oscar Figueroa

La Razón