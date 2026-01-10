Alertan autoridades por gusano barrenador; llaman a extremar cuidado de mascotas

Como parte de las acciones de control, se realizan recorridos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal para supervisar la movilización de ganado

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Autoridades federales y estatales lanzaron un llamado urgente a la población para extremar cuidados en mascotas y atender cualquier herida en personas y animales, como medida clave para prevenir contagios de gusano barrenador, tras confirmarse tres casos en los municipios de González, Llera de Canales y Altamira.

Luego de una reunión celebrada este sábado en Expo Tampico, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acompañado del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, subrayó que el riesgo no se limita al ganado, ya que perros, gatos e incluso personas con heridas abiertas pueden verse afectados si no se mantienen adecuadas condiciones de higiene.

El mandatario estatal expresó que en Tamaulipas se han intensificado las campañas preventivas y aclaró que el gusano barrenador no se transmite por el consumo de carne de res.

Expresó que se mantiene un cerco sanitario para contener los casos detectados y evitar su propagación a otras regiones.

Por su parte, Berdegué Sacristán informó que a nivel nacional se han registrado alrededor de 13 mil casos, aunque dijo que de acuerdo con el último reporte del 7 de enero, la cifra ha disminuido en 57 por ciento en comparación con el 10 de diciembre de 2025.

Explicó que cada caso activo implica un protocolo especial de atención con brigadas de entre 20 y 30 personas que revisan no sólo el rancho afectado, sino también los predios aledaños.

Como parte de las acciones de control, se realizan recorridos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal para supervisar la movilización de ganado entre el sur de Tamaulipas y el norte y centro de Veracruz.

Tras la reunión en Tampico, el titular de Agricultura informó que se trasladará a Veracruz para sostener un encuentro similar con autoridades de esa entidad y reforzar las medidas de contención.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón